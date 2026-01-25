Gertjan Verbeek geeft advies: "Ajax kan dat goed gebruiken"

Gertjan Verbeek denkt dat Stije Resink beter nog niet naar Benfica kan gaan. De analist ziet de middenvelder van FC Groningen liever nog een paar jaar in Nederland voetballen.

Resink wordt sinds deze week gelinkt aan de Portugese club, maar Verbeek raadt het de aanvoerder van FC Groningen af de stap nu te maken. "Aan het eind van het seizoen staat hier in Nederland de top-drie, die verlangen ook naar Stije Resink erbij", stelt de voormalig profvoetballer bij ESPN. "Ook Ajax kan een verdedigende middenvelder goed gebruiken, dat geldt ook voor Feyenoord en ook voor PSV."

Volgens Verbeek is een transfer binnen Nederland een betere vervolgstap voor Resink. "Het is een Nederlandse jongen. Ik hou altijd voor ogen wat Wijnaldum heeft doorgemaakt. Het eerst laten zien bij een topclub in Nederland en dán naar het buitenland. Die heeft daarna een fantastische carrière gehad", noemt Verbeek. "Ik hoop dat Stije nog één of twee jaar voor Nederland behouden blijft, en dat hij dan de stap maakt."