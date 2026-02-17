Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

FC Twente speelde zondagmiddag met 1-1 gelijk op bezoek bij Telstar en bij de Tukkers kwam Ruud Nijstad als invaller binnen de lijnen door de (lichte) blessure van aanvoerder Robin Pröpper. Gertjan Verbeek is echter nog niet helemaal overtuigd van de kwaliteiten van Nijstad, die in beeld is bij diverse topclubs.

"Als je zo'n groot talent bent, dan mag je wel wat meer laten zien als gisteren", liet hij maandag weten bij VoetbalTijd. "Dat vond ik in de voorgaande wedstrijden eigenlijk ook. Ik kan nog niet ontdekken dat het nou zo'n groot talent is waar heel veel topclubs achteraan zitten", aldus Verbeek.

"Als je het vergelijkt met Matthijs de Ligt in zijn opkomst bij Ajax, ook op 17/18-jarige leeftijd: dat was wel iemand die er stond. Dat vind ik bij Nijstad nog niet", vervolgt de voormalig FC Twente-trainer. "Het is natuurlijk ook moeilijk als je op de bank zit bij het eerste elftal, dan heb je alleen oefenpotjes en op zijn leeftijd is het heel belangrijk om te blijven voetballen", constateert Verbeek, die wijst naar de situatie bij een topclub als Ajax.

"Matthijs de Ligt ging van Jong Ajax of Onder 19 in één keer naar het eerste elftal en ging daar ook spelen. Hato had bij Ajax hetzelfde, Baas heeft dat bij Ajax nu ook", legt hij uit. "Eigenlijk moet je zo'n jongen het voordeel van de twijfel geven en misschien wel zeggen: we accepteren dat-ie jong is en af en toe een foutje maakt. Maar het is wel ons kapitaal, dus we stellen hem op in plaats van Lemkin", besluit Verbeek.