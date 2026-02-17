Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

Niek

FC Twente speelde zondagmiddag met 1-1 gelijk op bezoek bij Telstar en bij de Tukkers kwam Ruud Nijstad als invaller binnen de lijnen door de (lichte) blessure van aanvoerder Robin Pröpper. Gertjan Verbeek is echter nog niet helemaal overtuigd van de kwaliteiten van Nijstad, die in beeld is bij diverse topclubs. 

"Als je zo'n groot talent bent, dan mag je wel wat meer laten zien als gisteren", liet hij maandag weten bij VoetbalTijd. "Dat vond ik in de voorgaande wedstrijden eigenlijk ook. Ik kan nog niet ontdekken dat het nou zo'n groot talent is waar heel veel topclubs achteraan zitten", aldus Verbeek.

"Als je het vergelijkt met Matthijs de Ligt in zijn opkomst bij Ajax, ook op 17/18-jarige leeftijd: dat was wel iemand die er stond. Dat vind ik bij Nijstad nog niet", vervolgt de voormalig FC Twente-trainer. "Het is natuurlijk ook moeilijk als je op de bank zit bij het eerste elftal, dan heb je alleen oefenpotjes en op zijn leeftijd is het heel belangrijk om te blijven voetballen", constateert Verbeek, die wijst naar de situatie bij een topclub als Ajax. 

"Matthijs de Ligt ging van Jong Ajax of Onder 19 in één keer naar het eerste elftal en ging daar ook spelen. Hato had bij Ajax hetzelfde, Baas heeft dat bij Ajax nu ook", legt hij uit. "Eigenlijk moet je zo'n jongen het voordeel van de twijfel geven en misschien wel zeggen: we accepteren dat-ie jong is en af en toe een foutje maakt. Maar het is wel ons kapitaal, dus we stellen hem op in plaats van Lemkin", besluit Verbeek. 

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen ziet probleem-speler bij Ajax: "Levert veel te weinig"

0
Jan Joost van Gangelen

Jan Joost van Gangelen laat van zich horen: "Dat was hard nodig"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax talenten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

0
Mike Verweij

Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties