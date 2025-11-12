AD Voetbalpodcast
Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Gertjan Verbeek nieuwe trainer Ajax? "Laat ze het lekker uitzoeken"

Bjorn
bron: Radio 10
Gertjan Verbeek
Gertjan Verbeek Foto: © Pro Shots

Gertjan Verbeek is al sinds 2021 geen hoofdtrainer meer in het betaald voetbal. De 63-jarige oefenmeester heeft een comeback echter nooit uitgesloten. Nu Ajax zonder trainer zit na het ontslag van John Heitinga krijgt de ervaren oud-trainer de vraag of hij een optie is voor de Amsterdammers. 

"Haha, nee. Dan moeten we haast weer een Netflix-serie gaan maken, hè", lacht hij in gesprek met Gordon op Radio 10. De blokhut van Verbeek is een belangrijke onderdeel in de populaire Netflix-serie Amsterdam Empire. 

Verbeek krijgt dan de vraag of hij het zou overwogen om trainer van Ajax te worden. "Op dit moment denk ik niet dat ze bij mij terecht gaan komen, dus ik hoef daar niet over na te denken. Ik denk dat het op dit moment hartstikke onrustig is bij Ajax. Laat ze het lekker uitzoeken", reageert hij.

Verbeek zou wel een mogelijke kandidaat zijn bij Heracles Almelo, dat op dit moment geen trainer heeft na het vertrek van Bas Sibum. Volgens Tijmen van Wissing van RTV Oost staat Verbeek op de kandidatenlijst, maar lijkt hij niet optie nummer één. "Gezien de huidige rol en status van Hendrie Krüzen (de assistent-trainer is nu tijdelijk hoofdtrainer, red.) is John Stegeman en daarachter (hoe gek het ook klinkt) Verbeek de meest logische kandidaat", aldus Van Wissing op X.

