Gertjan Verbeek waarschuwt Ajax: "Dan heb je wel een probleem"

"Je speelt wel tegen Ajax", reageert Verbeek op het spel van de Eagles in De Oosttribune van RTV Oost. "Die trainer kan wel vooruit willen, maar je wordt soms ook door een tegenstander teruggedrongen. In de tweede helft had Ajax de bal en dan wordt je vanzelf teruggedrongen. Het is alleen wel zo dat Ajax wel heel veel ruimte weggeeft."

"Het drukzetten van Ajax is ontzettend matig. Die Moro gaat naar de back en staat dan te kijken. Hij laat de passlijn naar het middenveld helemaal open, waardoor Baas of Itakura helemaal door moeten dat middenveld in. Dan sta je achterin één-op-één. Heb je dan veel ruimte in je rug, dan heb je wel een probleem", aldus Verbeek.