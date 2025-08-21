Kick-off
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Gertjan Verbeek waarschuwt Ajax: "Dan heb je wel een probleem"

Stefan
Gertjan Verbeek
Gertjan Verbeek Foto: © BSR Agency

Gertjan Verbeek zag Ajax met 2-2 gelijkspelen op bezoek bij Go Ahead Eagles. De Amsterdammers kwamen in de tweede helft beter voor de dag in Deventer, al verliep de eerste helft moeizaam.

"Je speelt wel tegen Ajax", reageert Verbeek op het spel van de Eagles in De Oosttribune van RTV Oost. "Die trainer kan wel vooruit willen, maar je wordt soms ook door een tegenstander teruggedrongen. In de tweede helft had Ajax de bal en dan wordt je vanzelf teruggedrongen. Het is alleen wel zo dat Ajax wel heel veel ruimte weggeeft."

"Het drukzetten van Ajax is ontzettend matig. Die Moro gaat naar de back en staat dan te kijken. Hij laat de passlijn naar het middenveld helemaal open, waardoor Baas of Itakura helemaal door moeten dat middenveld in. Dan sta je achterin één-op-één. Heb je dan veel ruimte in je rug, dan heb je wel een probleem", aldus Verbeek.

Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
