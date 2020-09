Geschreven door Kevin Ligtvoet 23 sep 2020 om 17:09

Ajax zou zomaar deze zomer nog een versterking voor het middenveld binnen kunnen halen. Ronald Koeman heeft toptalent Riqui Puig gemeld dat hij niet in zijn plannen voorkomt en de Catalanen willen hem graag verhuren aan de Amsterdammers.

Volgens Mundo Deportivo hoopt FC Barcelona de 21-jarige middenvelder in Amsterdam zijn speeltijd te geven. Ze zien in Ajax de ideale club voor de ontwikkeling van de uit de jeugdopleiding afkomstige Puig. Hij heeft veel potentie, maar kan dit seizoen niet de nodige minuten maken in de La Liga. Hij kwam tot nu toe dertien keer in actie voor de Spaanse grootmacht. Het is echter niet zeker of Ajax dit ook een goed idee vindt.