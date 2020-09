Geschreven door Kevin Ligtvoet 23 sep 2020 om 14:09

Ajax hoopt al de hele zomer vast te kunnen houden aan linksback Nico Tagliafico. Gister kwam er goed nieuws van De Telegraaf; De club is in gesprek over een contractverlenging. Het Argentijnse AS weet echter te melden dat Manchester United interesse zou hebben in de vleugelverdediger.

De nieuwe werkgever van Donny van de Beek ging eerst voor Sergio Reguilón, maar die heeft gekozen voor concurrent Tottenham Hotspur. Aangezien de ploeg van Ole Gunnar Solksjaer nog steeds zoekt voor een linksback, staan er nu twee andere namen op het lijstje. Naast Alex Telles schijnt de Ajacied ook een optie te zijn. Het is niet bekend voor welke van de twee Manchester United uiteindelijk écht gaat.