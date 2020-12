Geschreven door Jessica Westdijk 20 dec 2020 om 22:12

Het is een lang gekoesterde wens van veel supporters: een terugkeer van het oude logo. Ajax maakt er in de casual kledinglijnen altijd gretig gebruik van, maar op de wedstrijdkleding is dat al tijden niet meer het geval.

In 2021/2022 zou daar weleens verandering in kunnen komen, zo klinken de geruchten. Het oude logo zou terug komen op het shirt, zo valt te zien in een tweet van de vaak goed ingevoerde Jack Henderson.