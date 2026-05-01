Geruchten rondom Ajax-speler ontkracht: "Een broodjeaapverhaal"
De verhalen over een mogelijke transfer van Dies Janse naar Club Brugge kunnen voorlopig van tafel. In de wandelgangen werd er de afgelopen dagen druk gespeculeerd over een overstap, maar volgens insiders klopt daar weinig van. Binnen Ajax lijkt men juist andere plannen te hebben met de jonge verdediger.
De geruchten uit België zorgden voor de nodige ophef, mede omdat werd gesuggereerd dat de Amsterdammers zo’n miljoenenbedrag konden incasseren. Toch spreekt Mike Verweij duidelijke taal.
"De speler weet van niks. De club weet van niks. Ajax weet van niks. Club Brugge ook. Ik ben er samen met collega's nog even achteraan gegaan", zegt hij in de podcast Kick-off. "Dat is op dit moment een broodjeaapverhaal. Daar is geen sprake van."
Sterker nog, binnen Ajax wordt Janse gezien als een speler met toekomstperspectief. De verdediger, die dit seizoen wordt verhuurd aan FC Groningen, maakt daar een sterke ontwikkeling door. "Ik denk dat Ajax in Dies Janse de opvolger van Youri Baas ziet. Ik denk dat Jordi Cruijff hem graag terug wil halen. Die jongen heeft een uitstekend seizoen bij FC Groningen gehad en is speler van Jong Oranje", aldus Verweij.
De verwachting is dan ook dat Janse na dit seizoen terugkeert naar Amsterdam. Met nog een aantal Eredivisie-duels voor de boeg bij Groningen kan hij zich verder laten zien, voordat hij weer aansluit bij Ajax, waar hij nog vastligt tot de zomer van 2029.
Driessen overtuigd van nieuwe Ajax-trainer: "Belangrijkste kandidaat"
Geruchten rondom Ajax-speler ontkracht: "Een broodjeaapverhaal"
Wint Ajax ook van PSV? Bookmaker BetMGM pakt uit met fraaie odds
Heftig noodweer dreigt topper tussen Ajax en PSV te verstoren
Ajax spreekt met Premier League-trainer: "Één van de kandidaten"
Óscar García verklapt: "Hij is er normaliter niet bij tegen PSV"
Jorthy Mokio twijfelt: "Heb nog geen definitieve keuze gemaakt"
Ajax gaat erehaag vormen voor PSV: "Dat heeft de club besloten"
Johan Inan onthult: "Jordi Cruijff wil hem het liefst behouden"
Bosz sprak PSV'er aan: "Had hem er graag bij gehad in Amsterdam"
'Mats Rots maakt transfer': "Die kan makkelijk bij Ajax spelen"
Van Oevelen wees Ajax af: "Niet het verhaal waar ik op hoopte"
PSV week voor Ajax-uit op Ibiza: "Biertje aan de lippen zetten"
Steur noemt drie voorbeelden: "Daar kijk ik echt héél graag naar"
Jordi Cruijff volgt PSV'er op de voet: "Op het hoogste niveau"
'FC Barcelona-speler wil weer vertrekken; Ajax toont interesse'
"Als dat was gelukt, dan zat Farioli nu zeker niet bij Porto"
Ajax legt PSV-supporters verbod op: kampioensschalen niet toegestaan
Janse werkt hard aan zwakke punt: "Dat gaat nu alweer veel beter"
Sutalo geeft nog niet op: "Er is zeker nog een heel grote kans"
'Garcia kan vertrekken bij Ajax; interesse van meerdere clubs'
Jaap de Groot reageert: "Dat gebeurt niet door Ajax te verkopen"
Van der Gijp begrijpt Jordi Cruijff: "Dat vind ik niet gek hoor"
Ajax-talent ambitieus: "Hoor vaak dat ik al in het eerste hoor"
Dijkshoorn kritisch: "Hij is kapot gemaakt door Johan Cruijff"
Parrott in beeld bij Ajax? "Dat is niet het allerbeste medium"
Sportmarketeer geniet van Ajax-talent: "Een toekomstige ster"
Van Gaal voorkwam Ajax-transfer: "Het was wel echt heel dichtbij"
Sylvie Meis geeft compliment aan Van der Vaart: "Geen spijt van"
Directeur Heracles steunt Ajax: "Ze voldoen aan de reglementen"