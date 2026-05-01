Meldingen
2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Geruchten rondom Ajax-speler ontkracht: "Een broodjeaapverhaal"

Thomas
bron: Kick Off Podcast
Dies Janse juicht tegen Ajax
Dies Janse juicht tegen Ajax Foto: © BSR Agency

De verhalen over een mogelijke transfer van Dies Janse naar Club Brugge kunnen voorlopig van tafel. In de wandelgangen werd er de afgelopen dagen druk gespeculeerd over een overstap, maar volgens insiders klopt daar weinig van. Binnen Ajax lijkt men juist andere plannen te hebben met de jonge verdediger.

De geruchten uit België zorgden voor de nodige ophef, mede omdat werd gesuggereerd dat de Amsterdammers zo’n miljoenenbedrag konden incasseren. Toch spreekt Mike Verweij duidelijke taal.

"De speler weet van niks. De club weet van niks. Ajax weet van niks. Club Brugge ook. Ik ben er samen met collega's nog even achteraan gegaan", zegt hij in de podcast Kick-off. "Dat is op dit moment een broodjeaapverhaal. Daar is geen sprake van."

Sterker nog, binnen Ajax wordt Janse gezien als een speler met toekomstperspectief. De verdediger, die dit seizoen wordt verhuurd aan FC Groningen, maakt daar een sterke ontwikkeling door. "Ik denk dat Ajax in Dies Janse de opvolger van Youri Baas ziet. Ik denk dat Jordi Cruijff hem graag terug wil halen. Die jongen heeft een uitstekend seizoen bij FC Groningen gehad en is speler van Jong Oranje", aldus Verweij.

De verwachting is dan ook dat Janse na dit seizoen terugkeert naar Amsterdam. Met nog een aantal Eredivisie-duels voor de boeg bij Groningen kan hij zich verder laten zien, voordat hij weer aansluit bij Ajax, waar hij nog vastligt tot de zomer van 2029. 

Gerelateerd:
0
0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Dies Janse
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0
0
0
0
0
0
0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws