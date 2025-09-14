UBK-Podcast
'Gesprek met Ajax gaf doorslag voor Leverkusen over Erik ten Hag'
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Ajax historie & oud-spelers

Amber
bron: UBK-Podcast
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © BSR Agency

Voordat Bayer Leverkusen Erik ten Hag aantrok als trainer, werd er uitgebreid geïnformeerd bij Ajax. Dat onthult Leverkusen-watcher Marlon Irlbacher van Sky Deutschland in de UBK-Podcast. Volgens hem kreeg de Duitse club uitsluitend positieve geluiden te horen uit Amsterdam

Ten Hag werd afgelopen zomer aangesteld bij de regerend landskampioen van Duitsland, maar na amper twee maanden stond hij alweer op straat. De Nederlander kende een slechte start in de Bundesliga en zou daarnaast binnen de clubleiding snel weerstand hebben opgeroepen.

Dat Ten Hag geen gemakkelijke persoonlijkheid is, was Leverkusen volgens Irlbacher niet ontgaan. "Natuurlijk hebben de verantwoordelijken van Bayer vooraf navraag gedaan en natuurlijk wisten ze dat Erik ten Hag geen makkelijke jongen is", legt hij uit. De clubleiding sprak niet alleen met Manchester United, maar ook met Ajax.

Daar klonken echter enkel positieve verhalen. "Ajax had alleen maar positieve dingen over hem te zeggen", aldus Irlbacher. "Ze kregen te horen dat hij spelers ongelofelijk goed had ontwikkeld." Volgens Ajax speelde Ten Hag een cruciale rol in de doorbraak van spelers als Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, die onder hem uitgroeiden tot wereldsterren. "Diezelfde ontwikkeling hadden ze graag met hem in Leverkusen meegemaakt."

