'Gestalkt' Ajax-target krijgt advies: "Blijf weg uit de slangenkuil"

Willem Vissers is niet te spreken over de plannen van Ajax om Thomas Duivenvoorden naar Amsterdam te halen. Volgens de journalist van de Volkskrant moet de assistent-trainer van De Graafschap die stap absoluut niet maken.

In zijn column spaart Vissers de Amsterdammers allerminst. "Ajax zien voetballen tegen NAC was een straf. Niet alleen voor supporters, maar voor iedereen die van voetbal houdt. Het is bij Ajax alsof ze willekeurig een aantal mannen een shirt geven met een verticale rode streep op een witte ondergrond. Hé, Kees van de administratie, wil jij vandaag meedoen?"

Vissers wijst op het totale gebrek aan structuur binnen het elftal en haalt een opvallend moment aan. "Tot overmaat van ramp zag ik een pass op een speler die zijn schoenen stond te strikken. En nu willen ze Thomas Duivenvoorden aantrekken, de assistent-trainer van De Graafschap nota bene, om de chaos in de technische staf te bezweren. Ze stalken hem, terwijl De Graafschap telkens ‘nee’ zegt. Niet te koop."

Dat Ajax Duivenvoorden wil losweken uit Doetinchem, noemt Vissers tekenend voor de paniek bij de club. "Ajax heeft schijt aan loopbaanplannen van anderen. Ajax is op de wereld voor zichzelf, en in paniek bovendien omdat het beleid weer van falen aan elkaar hangt. Ze dachten dat ze met John Heitinga een toptrainer benoemden, al hadden ze uit eigen ondervinding kunnen weten dat hij dat niet is."

Ook over de huidige staf is Vissers snoeihard. "Met Marcel Keizer die geen hoofdtrainer wilde zijn, plus een brave hendrik die toevallig Frank heet, Frank Peereboom. Hij kijkt doorgaans heel moeilijk op een iPad naar wat er allemaal fout loopt, maar al zetten ze twaalf iPads neer, een chaos blijft het."