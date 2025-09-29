Groeten uit Grolloo
Johan Derksen hard: "Als dat de redder van Ajax moet zijn..."
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Gestalkt' Ajax-target krijgt advies: "Blijf weg uit de slangenkuil"

Amber
bron: de Volkskrant
Alex Kroes en Marijn Beuker
Alex Kroes en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Willem Vissers is niet te spreken over de plannen van Ajax om Thomas Duivenvoorden naar Amsterdam te halen. Volgens de journalist van de Volkskrant moet de assistent-trainer van De Graafschap die stap absoluut niet maken.

In zijn column spaart Vissers de Amsterdammers allerminst. "Ajax zien voetballen tegen NAC was een straf. Niet alleen voor supporters, maar voor iedereen die van voetbal houdt. Het is bij Ajax alsof ze willekeurig een aantal mannen een shirt geven met een verticale rode streep op een witte ondergrond. Hé, Kees van de administratie, wil jij vandaag meedoen?"

Vissers wijst op het totale gebrek aan structuur binnen het elftal en haalt een opvallend moment aan. "Tot overmaat van ramp zag ik een pass op een speler die zijn schoenen stond te strikken. En nu willen ze Thomas Duivenvoorden aantrekken, de assistent-trainer van De Graafschap nota bene, om de chaos in de technische staf te bezweren. Ze stalken hem, terwijl De Graafschap telkens ‘nee’ zegt. Niet te koop."

Dat Ajax Duivenvoorden wil losweken uit Doetinchem, noemt Vissers tekenend voor de paniek bij de club. "Ajax heeft schijt aan loopbaanplannen van anderen. Ajax is op de wereld voor zichzelf, en in paniek bovendien omdat het beleid weer van falen aan elkaar hangt. Ze dachten dat ze met John Heitinga een toptrainer benoemden, al hadden ze uit eigen ondervinding kunnen weten dat hij dat niet is."

Ook over de huidige staf is Vissers snoeihard. "Met Marcel Keizer die geen hoofdtrainer wilde zijn, plus een brave hendrik die toevallig Frank heet, Frank Peereboom. Hij kijkt doorgaans heel moeilijk op een iPad naar wat er allemaal fout loopt, maar al zetten ze twaalf iPads neer, een chaos blijft het."

Zet in op Ajax tegen Olympique Marseille!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Olympique Marseille. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Thomas Duivenvoorden

Ajax kan komst gewenste versterking vergeten: "Gaat niet door"

0
Hakim Ziyech

'Hakim Ziyech wordt aan verrassende terugkeer naar Ajax gelinkt'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rafael van der Vaart

Van der Vaart lacht Ajax-speler uit: "Lijkt wel trefbal" (video)

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hard: "Hij is niet goed genoeg voor Ajax 1"

0
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 FC Groningen 6 3 12
5 NEC Nijmegen 7 8 12
6 AZ 7 4 12
7 FC Twente 7 2 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd