Geschreven door Jordi Smit 18 jan 2020 om 12:01

© Proshots

Ajax-opponent Getafe heeft vrijdagavond goede zaken gedaan in de Spaanse competitie. Het elftal van trainer José Bordalás won met 3-0 van en bij Leganés.

Simpele overwinning

Getafe kwam vroeg op voorsprong. Al in de twaalfde minuut maakte Leandro Cabrera met een kopbal de openingstreffer. De bezoekers zaten met het doelpunt op rozen en binnen tien minuten was het alweer raak. Opnieuw was het een speler van Getafe met het hoofd, deze keer Allan Nyom. Vervolgens maakte Jaime Mata nog in de eerste helft het derde doelpunt, wat ook gelijk de eindstand van het duel was.

Europa League

De Spaanse nummer vijf verloor twee weken geleden in eigen huis nog met 3-0 van Real Madrid, maar Getafe lijkt hier overheen te zijn gestapt. Volgende maand wacht voor Getafe de belangrijke ontmoeting tegen Ajax. De Spaanse club speelt op 20 februari eerst thuis, waarna op 27 februari de terugwedstrijd plaatsvindt in de Johan Cruijff Arena.