Geschreven door Jessica Westdijk 20 jan 2020 om 13:01

Getafe raakt een belangrijke speler kwijt. Leandro Cabrera had een transferclausule in zijn contract staan en daar maakt Espanyol nu dankbaar gebruik van. De tweede club van Barcelona lijft Cabrera per direct in.

Cabrera was bij Getafe een vaste waarde in het hart van de defensie, samen met Djené Dakonam. Omdat hij een clausule van €9 miljoen in zijn contract had staan bij Getafe, kon de club niets doen om een vertrek van de ervaren verdediger te voorkomen.

Het was voor de Uruguyaan zijn derde seizoen bij Getafe. Mede dankzij zijn optreden kreeg de ploeg uit de regio Madrid dit seizoen pas 20 goals tegen in La Liga.