Geschreven door Idse Geurts 28 okt 2021 om 10:10

Er lijkt een grote strijd los te barsten om de handtekening van Erik ten Hag. Meerdere Europese clubs zijn op zoek naar een nieuwe trainer, waardoor de naam van Ten Hag steeds vaker opduikt. De goede prestaties van Ajax onder Ten Hag zijn dan ook niet onopgemerkt gebleven. Zeker de meest recente Champions League overwinningen op Borussia Dortmund en Sporting Portugal hebben Ten Hag erg populair gemaakt.

Zo schrijft Engelse krant The Manchester Evening News, dat Ten Hag alles heeft om de nieuwe manager van Manchester United te worden. “Hij heeft een buitengewone reputatie in Europa en zijn team speelt sensationeel dit seizoen”, stelt het medium. De huidige manager van United, Ole Gunnar Solskjaer, staat onder grote druk na de 0-5 thuisnederlaag tegen aartsrivaal Liverpool. Daardoor lijkt Ten Hag een goede optie voor de club uit Manchester.

Ook FC Barcelona is geïnteresseerd in Ten Hag als nieuwe trainer. De Spaanse grootmacht ontsloeg woensdagavond Ronald Koeman en is nu dus op zoek naar een nieuwe coach. Meerdere Spaanse media stellen dat Ten Hag er goed opstaat bij het bestuur van Barcelona. Toch lijkt Ten Hag niet de voornaamste kandidaat om Koeman te vervangen. Deze rol is weggelegd voor clubicoon, en huidige trainer van Al-Sadd, Xavi.

Toch lijkt Newcastle United het meest concreet te zijn voor Ten Hag. Naar verluidt hebben The Magpies een enorm jaarsalaris van dertien miljoen euro klaarliggen. De Engelse club werd vorige maand overgenomen door rijke investeerders, waardoor er aan geld geen gebrek is. Meerdere bronnen hebben echter al gemeld dat Ten Hag deze interesse, gelukkig, heeft afgewimpeld.

Met alle recente successen die Ten Hag Ajax heeft gebracht, is het te hopen dat de Tukker gewoon nog even in Amsterdam blijft. Op dit moment is hij natuurlijk gewoon de ideale coach voor Ajax.