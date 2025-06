'Gewilde Kenneth Taylor ziet transferwaarde wederom stijgen'

Kenneth Taylor kende een sterk seizoen bij Ajax. De middenvelder, die in het verleden nog wel eens werd bekritiseerd, werd afgelopen seizoen zelfs uitgeroepen tot 'player of the year' bij de Amsterdammers.

Die prestaties zijn ook terug te zien in de transferwaarde van de middenvelder. Volgens Transfermarkt.nl is deze momenteel zo'n 28 miljoen euro. Een jaar geleden rond deze tijd was dat 'nog maar' 15 miljoen euro. Bij de laatste peiling, in maart van dit jaar, was dit 23 miljoen euro.

Volgens geruchten is er een hoop interesse in Taylor, onder andere uit Italië. Bij Ajax beschikt de middenvelder, die aankomende zondag met Jong Oranje naar Slowakije vertrekt voor het EK, nog over een contract tot medio 2027.