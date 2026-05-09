'Gewilde oud-Ajax-speler staat voor terugkeer naar Nederland'
Sean Klaiber keert komende zomer mogelijk terug naar Nederland. De oud-speler van Ajax wordt begeerd door meerdere clubs uit de Eredivisie.
De 31-jarige vleugelverdediger staat onder contract bij Brøndby, maar wil graag vertrekken bij de Deense club. FC Utrecht, NEC en FC Twente houden de situatie van Klaiber nauwlettend in de gaten, melden WFCGroningen en Edjeuitnoord op X.
Een terugkeer naar Nederland lonkt dus voor de oud-speler van FC Utrecht en Ajax. Toch lijkt de grootste kans dat de ervaren verdediger kiest voor een avontuur in het Midden-Oosten.
Zijn oude club FC Utrecht vindt Klaiber interessant, maar het ego van de verdediger kan een mogelijke transfer naar de Domstad in de weg staan. NEC ziet hem als optie mocht Brayann Pereira komende zomer vertrekken.
Bij FC Twente zou Klaiber in beeld zijn als mogelijke opvolger voor Bart van Rooij, al spreekt WFCGroningen ook over een ander 'toptarget'. Technisch directeur Erik ten Hag kent Klaiber echt goed en werkte al met hem samen bij FC Utrecht. Daarna haalde Ten Hag de rechtsback ook naar Ajax.
