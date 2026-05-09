'Gewilde oud-Ajax-speler staat voor terugkeer naar Nederland'

Sean Klaiber keert komende zomer mogelijk terug naar Nederland. De oud-speler van Ajax wordt begeerd door meerdere clubs uit de Eredivisie.

De 31-jarige vleugelverdediger staat onder contract bij Brøndby, maar wil graag vertrekken bij de Deense club. FC Utrecht, NEC en FC Twente houden de situatie van Klaiber nauwlettend in de gaten, melden WFCGroningen en Edjeuitnoord op X.

Een terugkeer naar Nederland lonkt dus voor de oud-speler van FC Utrecht en Ajax. Toch lijkt de grootste kans dat de ervaren verdediger kiest voor een avontuur in het Midden-Oosten.