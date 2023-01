Geschreven door Niek Haafkes 03 jan 2023 om 15:01

Met Ajax1.nl zijn wij op zoek naar supporters (het liefst tussen de 18 en 25 jaar oud) die het leuk vinden om onze accounts op social media (met name Instagram en Facebook) dagelijks te voorzien van nieuws, foto’s, video’s en stories met swipe-up link. Ervaring met social media en journalistieke werkzaamheden is dus een absolute pré.

Daarnaast is het bij ons ook altijd mogelijk om voor 3 of 4 á 6 maanden stage te lopen of om aan de slag te gaan als freelancer. Ook een part-time baan (denk aan: 20 á 24 uur) behoort tot de mogelijkheden en is eventueel bespreekbaar. Heb jij interesse? Neem dan contact op met info [@] bnmedia [.] nl, stuur ons je motivatie en CV en je hoort zo spoedig mogelijk van ons!