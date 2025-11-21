Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Gibson Yah wil naar Ajax': "De club waar ik ben opgegroeid"

Arthur
bron: Voetbal International
Gibson Yah
Gibson Yah Foto: © Pro Shots

Gibson Yah sluit niet uit dat hij in de toekomst nog eens terugkeert bij Ajax, maar op dit moment is dat niet zijn belangrijkste gedachte. De 22-jarige middenvelder van FC Volendam sprak hierover in een interview met Voetbal International. Yah doorliep tussen 2014 en 2022 de jeugdopleiding van de Amsterdammers.

De jonge speler vertrok drie jaar geleden transfervrij naar de academie van FC Utrecht. Deze zomer zette hij zijn carrière voort bij FC Volendam, waar hij direct indruk maakt. Dit seizoen stond Yah al tegenover zijn oude clubs: eerst FC Utrecht en later Ajax. Over die ontmoeting met zijn voormalige club zegt hij: "Vooral de wedstrijd tegen Ajax vond ik wel bijzonder. Ik kwam daar op mijn tiende en ging acht jaar later weg; dat was op dat moment bijna de helft van mijn leven."

Hoewel hij Ajax een speciaal plekje in zijn hart geeft, voelt hij geen onafgewerkt dossier bij de club. "Het is de club waar ik ben opgegroeid en die voor altijd in mijn hart zal blijven zitten, maar ik heb niet in mijn hoofd zitten dat ik nog unfinished business heb bij Ajax, hoor." Toch sluit Yah een terugkeer op termijn niet uit: "Het is een hele mooie club, en het zou mooi zijn als ik daar op een dag nog eens voor zou mogen spelen, maar dat is niet iets waar ik mee bezig ben. Ook omdat ik weet waar ik vandaan kom, natuurlijk."

Voor nu ligt de focus volledig op zijn ontwikkeling bij Volendam. "Ik ben nu erg gelukkig bij FC Volendam, zit in een leuk team en wil vooral genieten van het moment. Daarbij is het dan belangrijk dat ik steeds de juiste stappen blijf zetten." Dit seizoen speelde Yah tot nu toe tien competitiewedstrijden voor de Palingboeren, waarin hij drie assists gaf. Het contract van de geboren Amsterdammer loopt door tot medio 2027, met een optie voor nog een extra jaar.

Gerelateerd:
Paul Simonis

Paul Simonis nieuwe trainer Ajax? "De meest interessante kandidaat"

0
Femke Halsema

FC Groningen stuurt brief naar Halsema: "Lachwekkend natuurlijk"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff in beeld bij Ajax': "Weer een romantische keuze"

0
Peter Bosz

Peter Bosz spoedig naar Ajax? "Zijn contract bij PSV loopt af"

0
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd