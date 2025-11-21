'Gibson Yah wil naar Ajax': "De club waar ik ben opgegroeid"

Gibson Yah sluit niet uit dat hij in de toekomst nog eens terugkeert bij Ajax, maar op dit moment is dat niet zijn belangrijkste gedachte. De 22-jarige middenvelder van FC Volendam sprak hierover in een interview met Voetbal International . Yah doorliep tussen 2014 en 2022 de jeugdopleiding van de Amsterdammers.

De jonge speler vertrok drie jaar geleden transfervrij naar de academie van FC Utrecht. Deze zomer zette hij zijn carrière voort bij FC Volendam, waar hij direct indruk maakt. Dit seizoen stond Yah al tegenover zijn oude clubs: eerst FC Utrecht en later Ajax. Over die ontmoeting met zijn voormalige club zegt hij: "Vooral de wedstrijd tegen Ajax vond ik wel bijzonder. Ik kwam daar op mijn tiende en ging acht jaar later weg; dat was op dat moment bijna de helft van mijn leven."

Hoewel hij Ajax een speciaal plekje in zijn hart geeft, voelt hij geen onafgewerkt dossier bij de club. "Het is de club waar ik ben opgegroeid en die voor altijd in mijn hart zal blijven zitten, maar ik heb niet in mijn hoofd zitten dat ik nog unfinished business heb bij Ajax, hoor." Toch sluit Yah een terugkeer op termijn niet uit: "Het is een hele mooie club, en het zou mooi zijn als ik daar op een dag nog eens voor zou mogen spelen, maar dat is niet iets waar ik mee bezig ben. Ook omdat ik weet waar ik vandaan kom, natuurlijk."

Voor nu ligt de focus volledig op zijn ontwikkeling bij Volendam. "Ik ben nu erg gelukkig bij FC Volendam, zit in een leuk team en wil vooral genieten van het moment. Daarbij is het dan belangrijk dat ik steeds de juiste stappen blijf zetten." Dit seizoen speelde Yah tot nu toe tien competitiewedstrijden voor de Palingboeren, waarin hij drie assists gaf. Het contract van de geboren Amsterdammer loopt door tot medio 2027, met een optie voor nog een extra jaar.