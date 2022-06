Geschreven door Idse Geurts 07 jun 2022 om 10:06

Ajax en Ziggo intensiveren hun samenwerking. Vanaf volgend seizoen zal niet alleen het Ziggo-logo op het Ajax-shirt te zien zijn, maar ook het logo van GigaNet. Dat maken de partijen bekend via de officiƫle clubkanalen. GigaNet is het glasvezel-kabel netwerk van Ziggo, gecombineerd met het Vodafone 5G-netwerk. Deze nieuwe shirtsponsor zal Ajax ook van een nieuwe kapitaalinjectie voorzien.

Directeur Edwin van der Sar is erg gelukkig met de nieuwe deal. “Wij zijn Ziggo erg dankbaar voor het vertrouwen, de steeds groter wordende steun die ze bieden en het geloof in onze ambitie. Mede dankzij de groei van het hoofdsponsorschap kunnen we onze financiĆ«le positie versterken. Iets wat noodzakelijk is om onze sportieve ambitie – structurele aansluiting bij de Europese top – na te kunnen blijven streven”, laat Van der Sar weten.

Ook bij Ziggo is men blij met de samenwerking. “We zijn blij dat we de aantrekkingskracht van Ajax nu ook kunnen laten werken voor ons krachtige GigaNet, waarmee je klaar bent voor de toekomst. Dat is belangrijk omdat de databehoefte van onze klanten snel stijgt”, stelt de directeur Consumentenmarkt van Ziggo.