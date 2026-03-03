Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Gijp bekritiseert Ajax-aankoop: "Hoe kom je nou bij hem terecht?"

Joram
bron: Vandaag Inside
René van der Gijp en Wim Kieft
René van der Gijp en Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Voormalig profvoetballer René van der Gijp is nog niet overtuigd van keeper Maarten Paes bij Ajax. Volgens de analist maakt de doelman het achterin niet stabieler.

Ajax haalde Paes afgelopen winter over van FC Dallas als extra optie onder de lat. Aanvankelijk begon hij als reserve, maar door de blessure van Vitezslav Jaros staat hij voorlopig onder de lat in Amsterdam. Van der Gijp is kritisch. "Hoe kom je nou ook op zo’n keeper, die Paes?"

"Hij maakt het er ook niet lekkerder op achterin hè", zegt Gijp bij Vandaag Inside. Ook tafelgast Valentijn Driessen spaart Ajax niet. Hij richt zijn pijlen niet alleen op Paes, maar op het hele elftal. "Waarom krijgen deze mensen betaald? Om dit te laten zien. Het is werkelijk waar verschrikkelijk."

Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Maarten Paes René van der Gijp Valentijn Driessen
