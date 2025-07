'Gijp' bekritiseert Ajax: "Dat zat als los zand aan elkaar, man"

"Dat was niks. Dat zat als los zand aan elkaar, man", vertelt hij over de finale van de Como Cup in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De analyticus toont zich vervolgens echter wel realistisch. "Wat ik altijd zeg: het is voorbereiding, je traint er nog bij. Je kan pas op 1 september zeggen hoe het ervoor staat. Dan kan je pas zeggen wie er waarschijnlijk kampioen gaat worden", constateert Van der Gijp.

"Jorrel Hato (die in de belangstelling staat van Chelsea, red.) kan nog weggaan. Onze vriend, de buitenspeler van Feyenoord, Igor Paixão gaat weg. Er kan nog zoveel gebeuren", beseft hij. "Wat wel grappig is, is dat straks in september de trainers juist gaan zeggen dat er veel is gebeurd. Je krijgt dan een constante herhaling van zetten. Dat de nieuwe spelers nog aan elkaar moeten wennen, en zo."