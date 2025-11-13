AD Voetbalpodcast
Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

Joram
bron: Vandaag Inside

René van der Gijp en Johan Derksen moesten lachen om Louis van Gaal, die deze week een pleintje bij de kantine van SV De Meer in Amsterdam-Oost naar zich vernoemd kreeg. De oud-bondscoach gaf daarna een opmerkelijk interview.

"Ik liep hier rond (bij SV De Meer, red.) op mijn negende en dat was eigenlijk al een wonder, want je mocht pas met tienjarige leeftijd op De Meer komen. Voor mij is een uitzondering gemaakt. Ik kon redelijk aardig ballen", zei Van Gaal bij AT5.

Van der Gijp reageert sarcastisch op Van Gaal bij Vandaag Inside: "Hij was zó'n groot talent, hij mocht al op negenjarige leeftijd komen waarbij anderen pas op tienjarige leeftijd welkom waren. Het is leuk ook, hè? Dat je je hele leven dol op jezelf bent. Dat is toch lekker, man?" Johan Derksen haakt in: "Hij blijft het doen, hè? Hij wordt ouder, maar blijft gewoon al zijn heldendaden opsommen." Van der Gijp sluit af: "Hij is zó vol van zichzelf. Niet normaal!"

René van der Gijp Johan Derksen Louis van Gaal
