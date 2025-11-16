Gijp en Derksen prijzen oud-Ajacied: "Ontzettend aardige jongen!"

Rafael van der Vaart maakte donderdagavond een goede indruk bij Vandaag Inside . De voormalig speler van Ajax was voor het eerst te gast in het programma en kon een dag later op complimenten rekenen van Johan Derksen en René van der Gijp.

Derksen vindt Van der Vaart vooral een 'ontzettend leuke jongen'. "Dat heb ik altijd gevonden", steekt hij van wal in Vandaag Inside. "Maar inhoudelijk, als het niet over een balletje gaat, ben ik niet onder de indruk. Maar het is een ontzettend leuke jongen met een goed charisma."

Van der Gijp is het met zijn collega eens. "Ik heb nog even naar die documentaire gekeken. Het is wel een ontzettend aardige jongen! Dat is Sneijder ook. Sneijder is ook een hele leuke, open en gezellige gozer", merkt de oud-profvoetballer op. Derksen voegt toe: "Rafael schaamt zich niet dat hij van het woonwagenkamp komt, en Sneijder schaamt zich niet dat hij uit die achterbuurt komt. Die jongens zijn zichzelf gebleven."