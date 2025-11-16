Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Gijp en Derksen prijzen oud-Ajacied: "Ontzettend aardige jongen!"

Max
bron: Vandaag Inside
Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen bij Vandaag Inside
Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen bij Vandaag Inside Foto: © Pro Shots

Rafael van der Vaart maakte donderdagavond een goede indruk bij Vandaag Inside. De voormalig speler van Ajax was voor het eerst te gast in het programma en kon een dag later op complimenten rekenen van Johan Derksen en René van der Gijp. 

Derksen vindt Van der Vaart vooral een 'ontzettend leuke jongen'. "Dat heb ik altijd gevonden", steekt hij van wal in Vandaag Inside. "Maar inhoudelijk, als het niet over een balletje gaat, ben ik niet onder de indruk. Maar het is een ontzettend leuke jongen met een goed charisma."

Van der Gijp is het met zijn collega eens. "Ik heb nog even naar die documentaire gekeken. Het is wel een ontzettend aardige jongen! Dat is Sneijder ook. Sneijder is ook een hele leuke, open en gezellige gozer", merkt de oud-profvoetballer op. Derksen voegt toe: "Rafael schaamt zich niet dat hij van het woonwagenkamp komt, en Sneijder schaamt zich niet dat hij uit die achterbuurt komt. Die jongens zijn zichzelf gebleven."

Rafael van der Vaart

Van der Vaart beseft: "Soms is dat een voordeel, soms een nadeel"

0
Sjoerd Mossou

Sjoerd Mossou verwacht dat oud-Ajacied stopt: "Dat is ook niet erg"

0
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
