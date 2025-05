Gijp giert om Ajacied: "Dacht standbeeld voor de ArenA te krijgen"

Ajax verspeelde woensdag in de allerlaatste minuut een voorsprong van 1-2 tegen FC Groningen. Verdediger Thijmen Blokzijl maakte alsnog gelijk. Johan Derksen en René van der Gijp zagen na de wedstrijd een aangeslagen Wout Weghorst in de Euroborg.

De spits rende na het laatste fluitsignaal gelijk naar binnen, wetende dat de titel nu ver weg is voor Ajax. "Die moet een hoofdrol in een dramaserie van Talpa gaan spelen", zegt Derksen over Weghorst bij Vandaag Inside. Van der Gijp haakt in: "Die Weghorst dacht ‘ik krijg een standbeeld voor de ArenA’…, maar dat gaat niet door."

Brobbey wist woensdag ook tegen Groningen weer niet te scoren voor Ajax. Derksen: "Brobbey is klaar. Daar heb je niks aan. Je hebt niks aan een spits die niet scoort. En dat is structureel zo bij hem. Hij is nu al mislukt in Duitsland en terug bij Ajax heeft hij ook niks gepresteerd. Ze hebben hem ooit kunnen verkopen aan een club in Engeland, dat hadden ze toen meteen moeten doen. Want nu krijg je er niks meer voor."

Van der Gijp geniet met volle teugen van de titelstrijd. De analist kan zich de titelstrijd tussen Ajax en PSV en 2016 ook nog goed herinneren. "Ik kan me nog heel goed dat schot herinneren van De Graafschap tegen Ajax. Maar hoe de titelstrijd twee, drie, vier of vijf jaar geleden ging... Dat kan ik me echt niet meer herinneren. Maar deze titelstrijd herinneren we ons over twintig jaar nog. Het zou toch helemaal geweldig zijn als PSV dit weekend gelijkspeelt. En Ajax ook, haha", aldus een gierende René van der Gijp.