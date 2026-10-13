Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Gijp hard voor 'Ajax-icoon': "Elke keer dat ik hem hoor praten..."

Stefan

René van der Gijp heeft zich ietwat gestoord aan de uitspraken van Dusan Tadic in aanloop naar Ajax-NEC. De huidig aanvaller van de Nijmeegse club sprak met veel liefde over zijn voormalig werkgever uit Amsterdam en Tadic werd her en der zelfs een icoon van Ajax genoemd. Dat gaat Van der Gijp veel te ver."

"Elke keer dat ik hem hoor praten, ga ik op Wikipedia zoeken", begint Van der Gijp enigszins sarcastisch in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "En dan denk ik: FC Groningen, FC Twente, Southampton, Ajax. Ik zie Real Madrid er niet tussen staan. En ik zie ook Arsenal en Juventus er niet tussen staan."

Wim Kieft herkent de gedachte van Van der Gijp wel. "Maar hij vindt zichzelf wel heel goed. En er is natuurlijk geen woord aan gelogen, wat hij zegt. Ajax is een grotere club dan NEC, en heeft betere spelers", reageert hij. "Ik vind Tadic een goede voetballer, maar is het een Ajax-icoon? Bij iconen kom je bij het elftal van 1995 en de jaren zeventig."

"Natuurlijk is hij geen icoon van Ajax", antwoordt Van der Gijp, die enkele PSV-iconen noemt als vergelijking. "Iconen, dat zijn toch Willy van der Kuijlen. Dat zijn mensen zoals jij, Wim. Je hebt de Europacup I gewonnen. Mensen die een dermate grote prestatie hebben geleverd. Maar kampioen worden met PSV is geen prestatie."

Ondanks zijn opmerkingen wil Kieft niet te hard oordelen over de persoonlijkheid van Tadic. "Het is een hele trotse jongen. Ik denk niet dat het een slechte jongen is. Absoluut niet, helemaal niet", aldus de voormalig topscorer.

Zet in op Ajax tegen Hajduk Split!

Ajax speelt donderdag de Conference League-wedstrijd tegen Hajduk Split. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Jordan Henderson

Engeland lyrisch over Henderson: "Moment van pure genialiteit"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside

Johan Derksen haalt uit: "Nu gaat hij Ajax in de kont kruipen"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Dušan Tadić Wim Kieft Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion

Gijp hard voor 'Ajax-icoon': "Elke keer dat ik hem hoor praten..."

0
René van der Gijp

Van der Gijp kraakt transfers van Ajax: "Dat wordt wel hun val"

0
René van der Gijp

Van der Gijp bekritiseert aankoop van Ajax: "Vijf kilo te zwaar"

0
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel woest op Ajax-speler: "Je had twee goals kunnen maken!"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kijkt naar Ajax: "Heeft 0,0 verstand van voetbal"

0
René Wagelaar

René Wagelaar wijst naar Ajacied: "Dat zie je nu bij hem..."

0
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Konadu is uitblinker in België: "Ik ben blij dat ik hier ben"

Gijp hard voor 'Ajax-icoon': "Elke keer dat ik hem hoor praten..."

Ajax-fans vellen hard oordeel over zomeraanwinst: "Ziet er niet uit"

Engeland lyrisch over Henderson: "Moment van pure genialiteit"

Míchel trekt harde conclusie na pijnlijk puntenverlies van Ajax

Veelbesproken Ajax-talent duikt op bij nieuwe club in Nederland

Topclubs 'bevoordeeld': "Valt me op bij veel wedstrijden van Ajax"

Bas Nijhuis spreekt steun uit na Ajax-duel: "Hij wordt misbruikt"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws