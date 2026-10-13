Gijp hard voor 'Ajax-icoon': "Elke keer dat ik hem hoor praten..."

René van der Gijp heeft zich ietwat gestoord aan de uitspraken van Dusan Tadic in aanloop naar Ajax-NEC. De huidig aanvaller van de Nijmeegse club sprak met veel liefde over zijn voormalig werkgever uit Amsterdam en Tadic werd her en der zelfs een icoon van Ajax genoemd. Dat gaat Van der Gijp veel te ver."

"Elke keer dat ik hem hoor praten, ga ik op Wikipedia zoeken", begint Van der Gijp enigszins sarcastisch in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "En dan denk ik: FC Groningen, FC Twente, Southampton, Ajax. Ik zie Real Madrid er niet tussen staan. En ik zie ook Arsenal en Juventus er niet tussen staan."

Wim Kieft herkent de gedachte van Van der Gijp wel. "Maar hij vindt zichzelf wel heel goed. En er is natuurlijk geen woord aan gelogen, wat hij zegt. Ajax is een grotere club dan NEC, en heeft betere spelers", reageert hij. "Ik vind Tadic een goede voetballer, maar is het een Ajax-icoon? Bij iconen kom je bij het elftal van 1995 en de jaren zeventig."