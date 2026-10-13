Gijp hard voor 'Ajax-icoon': "Elke keer dat ik hem hoor praten..."
René van der Gijp heeft zich ietwat gestoord aan de uitspraken van Dusan Tadic in aanloop naar Ajax-NEC. De huidig aanvaller van de Nijmeegse club sprak met veel liefde over zijn voormalig werkgever uit Amsterdam en Tadic werd her en der zelfs een icoon van Ajax genoemd. Dat gaat Van der Gijp veel te ver."
"Elke keer dat ik hem hoor praten, ga ik op Wikipedia zoeken", begint Van der Gijp enigszins sarcastisch in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "En dan denk ik: FC Groningen, FC Twente, Southampton, Ajax. Ik zie Real Madrid er niet tussen staan. En ik zie ook Arsenal en Juventus er niet tussen staan."
Wim Kieft herkent de gedachte van Van der Gijp wel. "Maar hij vindt zichzelf wel heel goed. En er is natuurlijk geen woord aan gelogen, wat hij zegt. Ajax is een grotere club dan NEC, en heeft betere spelers", reageert hij. "Ik vind Tadic een goede voetballer, maar is het een Ajax-icoon? Bij iconen kom je bij het elftal van 1995 en de jaren zeventig."
"Natuurlijk is hij geen icoon van Ajax", antwoordt Van der Gijp, die enkele PSV-iconen noemt als vergelijking. "Iconen, dat zijn toch Willy van der Kuijlen. Dat zijn mensen zoals jij, Wim. Je hebt de Europacup I gewonnen. Mensen die een dermate grote prestatie hebben geleverd. Maar kampioen worden met PSV is geen prestatie."
Ondanks zijn opmerkingen wil Kieft niet te hard oordelen over de persoonlijkheid van Tadic. "Het is een hele trotse jongen. Ik denk niet dat het een slechte jongen is. Absoluut niet, helemaal niet", aldus de voormalig topscorer.
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