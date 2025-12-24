Gijp kraakt KNVB na Jong Ajax-besluit: "Speel lekker in maart"

Kick-off
Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
Max
bron: Vandaag Inside
René van der Gijp
René van der Gijp Foto: © Orange Pictures

Johan Derksen en René van der Gijp begrijpen niet dat Jong Ajax - RKC Waalwijk maandagavond doorging. Volgens het duo had de KNVB de wedstrijd uit moeten stellen. 

Vorige week werd bekend dat de vriendin van Jong Ajax-speler Mark Verkuijl onlangs is verongelukt. Ondanks grote verslagenheid bij spelers en staf werd er maandagavond gewoon gevoetbald tegen RKC Waalwijk. Volgens Van der Gijp had de bond gehoor moeten geven aan het uitstelverzoek. "Dan moet je zeggen: dat is prima. Het zijn zulke jonge jongens. Dit komt voor hen veel harder binnen dan bij iemand die volwassen is", begint hij in Vandaag Inside. "Je kunt zo'n wedstrijd toch op een andere dag spelen? Speel hem lekker in maart, wat maakt dat nou uit."

Derksen is het eens met zijn collega. "Als er groot verdriet is in Amsterdam, moet je dat respecteren en zo'n wedstrijd gewoon uitstellen", aldus de voormalig profvoetballer, die herinnert dat er tijdens vuurwerkramp in Enschede in 2000 ook tot ieders verbazing snel weer werd gevoetbald. "Toen vloog half Enschede de lucht in met allerlei doden, maar er moest wel gewoon gevoetbald worden. Daar hebben ze later honderd keer excuses voor aangeboden. Bij zo'n keuze zit er iemand met de reglementen voor zich die niet kan improviseren."

