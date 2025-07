Gijp lacht om Ten Hag: "Komen er achter dat hij er niks van kan"

Martijn Krabbendam was onder de indruk van de eerste oefenwedstrijden van Ajax tegen PAOK en Mechelen. De voetbaljournalist heeft vertrouwen in trainer John Heitinga, die vorig seizoen nog samenwerkte met Arne Slot bij Liverpool.

"Ik was best wel onder de indruk van Ajax. Ik heb ze zien spelen tegen PAOK en Mechelen. Dat zag er best aardig uit, moet ik in alle eerlijkheid zeggen", vertelt Krabbendam bij de KieftJansenEgmondGijp podcast. "Die Marcel Keizer zit daar ook bij natuurlijk. En je weet, Marcel Keizer is natuurlijk de beste vriend van Arne Slot. En Heitinga is een jaar assistent geweest van Slot. Die zijn helemaal aangeraakt."

René van der Gijp krijgt steeds vaker vragen over een andere oud-coach van Ajax. "Mijn zoon vraagt steeds vaker: 'Zou Erik ten Hag niet gewoon een heel goed elftal hebben gehad bij Ajax? Dat-ie er eigenlijk niet zo heel veel van kan?', giert Van der Gijp. "Dat we daar nu achter komen, dat hij er niet zo veel van kan. Maar ze hadden ook een goed elftal hoor. Met Ziyech, De Ligt, Daley Blind, Tagliafico, Frenkie de Jong, Donny van de Beek... Wat een goed elftal man", aldus Van der Gijp.