Gijp lyrisch over Ajacied: "Dan moet een club toch 45 miljoen bieden?"
René van der Gijp vond Ajax in de Conference League-wedstrijd tegen Atalanta (2-0) zeer overtuigen. De kwaliteiten van Abdellah Ouazane sprongen hem het meest in het oog. Hij verwacht dan ook dat Ajax in de toekomst flink aan hem kan gaan verdienen.
"Ik heb de eerste helft gezien en bij vlagen heb ik echt heel leuk voetbal gezien", begint Gijp in Vandaag Inside. "Wat ik ook leuk vind, is dat ze dadelijk ook weer een elftal hebben met Ter Stegen, Blind, Brandt en Tolu. De rest moet je opvullen met eigen jeugd."
Abdellah Ouazane is iemand die indruk maakt op Van der Gijp. "Zoals die linksbuiten die invalt. Dat is een prima speler. En die Tolu, man... Dit is een geweldige goal van Ouazane. Je kan zeggen: de keeper moet hem hebben, maar hij heeft de bal alleen maar gehoord. Maar kom op, als je zo’n speler hebt, ben je toch als trainer verplicht om hem zo ver te krijgen dat een club 45 miljoen euro biedt?"
Tolu kan ook op lof rekenen. "Tolu werd bij Genk winnaar van de Gouden Schoen en speelde echt goed. Hij ging voor veel geld weg en dan kom je bij een degradatieploeg. Hoeveel kansen krijg je dan in de maand? Ja, twee. Ik vind Tolu echt een goede spits."
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