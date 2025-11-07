Gijp: "Moet heel erg van de club houden, wil je er nu instappen"

Bij Vandaag Inside werd donderdagavond uitgebreid stilgestaan bij het ontslag van John Heitinga bij Ajax. Zowel René van der Gijp als Johan Derksen reageerde vol ongeloof op de onrust binnen de club.

"Je moet wel héél erg van de club houden, wil je er nu instappen", begon Van der Gijp over de mogelijke terugkeer van Erik ten Hag naar Amsterdam. "Het Ajax-elftal is echt nog geen tien procent van het elftal dat hij had. Je moet helemaal opnieuw beginnen." Daar was Derksen het volledig mee eens: "Als je je volle verstand gebruikt, doe je het ook niet."

De Snor benadrukt ook dat Ajax eind september al Thomas Duivenvoorden, assistent van De Graafschap, wilde aantrekken. "Zo'n jongen zal best talent hebben, maar die komt van een amateurclub, en dan ziet Ajax hem als 'de redder'. Vervolgens voegen ze die oude keeper toe (Fred Grim, red.). Het is lachwekkend."

Derksen is ook niet te spreken over het transferbeleid van Alex Kroes, die zijn positie beschikbaar stelde. "Als je middelmatige spelers voor veel geld haalt, dan kan je toch beter spelers van Jong Ajax een jaar de kans geven", klonk het cynisch.