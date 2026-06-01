2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Ajax historie & oud-spelers

Gijp over oud-Ajacied: "Hij kon je een enorme doodschop geven"

Stefan
René van der Gijp
René van der Gijp Foto: © BSR Agency

René van der Gijp gaat al jarenlang terug met voormalig Ajacied en huidig bondscoach Ronald Koeman. De twee kennen elkaar al sinds de jaren '80 en speelden samen in het shirt van PSV en het Nederlands elftal.

"Het was een ontzettend aardige, vrolijke gozer", begint Gijp in het item De Krantjes van Vandaag Inside. "Hij nam echt zijn voetbalcarrière ook echt wel heel serieus. Hij was nooit de allerfitste. Hij had altijd ietsje overgewicht. Hij hield van een drankje, hij hield van lekker eten, en dat doet hij nu nog. Hij werd wel eens boos op mij als ik een keer gezegd had dat hij met zoveel centimeter ontsluiting op het trainingsveld stond bij AZ."

Over de voetballende kwaliteiten van Koeman is Van der Gijp nog altijd onder de indruk. "Ik vond het echt een goede speler. Welke libero maakte achttien doelpunten in een seizoen? Vrije trappen, penalty’s en gewone schoten vanbuiten de zestien. Elk jaar! Hij kwam bij ons als middenvelder binnen bij PSV, maar Hans Kraay maakte er een libero van, die bij balbezit op het middenveld speelde."

Toch kon de huidig bondscoach en voormalig PSV'er ook 'ontzettend gemeen' zijn. "Hij kon je een enorme doodschop geven op de training. Hij speelde de bal ook vaak iets te ver voor zich uit richting een spits, zodat de spits erop af ging. Die vloog dan door de lucht heen. Ja, serieus", aldus Van der Gijp.

