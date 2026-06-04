Gijp raadt opstellen oud-Ajacied af: "Zou ik niet in basis zetten"
René van der Gijp vindt dat voormalig PSV-aanvaller Memphis Depay niet in de basis zou moeten staan bij Nederland het komende WK. De analist van Vandaag Inside heeft een voorkeur voor Donyell Malen als centrumspits, met Cody Gakpo en Crysencio Summerville als vleugelspelers.
"Malen, honderd procent. Daar moet je niet over nadenken", zegt Gijp in De Krantjes over de spitspositie. "Die moet je vertrouwen geven. Die heeft zo’n sterke zes maanden gehad, zoveel vertrouwen getankt, die jongen. Die moet je gewoon een kans geven. En dan moet je gewoon lekker met die Gakpo op links en met die Summerville op rechts gaan spelen."
"Als jij gewoon speelt met Gakpo, Malen en Summerville…", stelt Van der Gijp voor. "Die Summerville speelt dan misschien af en toe bij die club waar hij speelt op links (West Ham United, red.), maar dat maakt ook niet uit. Je ziet ook bij die Dembélé en die jongen met die moeilijke naam (Kvaratskhelia), dat het veel rouleert bij Paris Saint-Germain."
"Ik vind dat wel van deze tijd, dat je dat veel laat rouleren. Dat ze niet zoals vroeger met krijt aan de schoenen hoeven te spelen, maar dat ze eigenlijk overal mogen lopen als ze in balbezit maar gewoon een beetje hun positie houden", meent hij. "Dat kan je met die Summerville prima. Noa Lang zou ik niet in de basis zetten. Die heeft ook een matig seizoen gehad in Turkije."
"Ik zou iedereen zoveel mogelijk op zijn eigen plek waar hij zich thuis voelt. En dat doet Koeman ook wel hoor", vindt de analist. Koeman miste alleen Champions League-finalist Jurriën Timber afgelopen woensdag tijdens het duel met Algerije.
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