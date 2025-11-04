VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Gijp: "Schandalig dat hij in een Ajax-shirt heeft gespeeld"

Noah
bron: KieftJansenEgmondGijp
René van der Gijp
René van der Gijp Foto: © Pro Shots

René van der Gijp vindt het lichtelijk schandalig dat Wout Weghorst in een Ajax-shirt rondloopt. Dat vertelt hij in KieftJansenEgmondGijp podcast. Volgens de analist krijgen spelers als Weghorst en Wouter Goes te veel aandacht.

Bij de wedstrijd Sparta-AZ kreeg Goes het aan de stok met scheidsrechter Danny Makkelie. Volgens de analist krijgt hij het steeds voor elkaar om onderwerp van discussie te worden. "Dat is het met Wouter Goes, daar wil je het eigenlijk helemaal niet over hebben. Dat lokt hij iedere week uit." 

"Het is veel leuker om het over Kees Smit te hebben. Dat geldt bij Ajax ook. Je moet het bij Ajax natuurlijk hebben Donny van de Beek, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, maar niet over Wout Weghorst. Het is al een beetje schandalig dat hij straks twee jaar in een Ajax-shirt heeft gespeeld", aldus Van der Gijp. 

