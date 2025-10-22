Gijp schatert: "Dan kan Weghorst een keer met Driessen uit eten"

Valentijn Driessen zal voorlopig niet plaatsnemen aan tafel bij Vandaag Inside , zo heeft Johan Derksen maandagavond cynisch verklaard. Dat komt door een verkeerde voorspelling: Driessen dacht namelijk niet dat Vandaag Inside de Televisierring zou winnen, maar dat gebeurde wel. Daardoor heeft Driessen even wat minder vrienden. Gesuggereerd wordt dat hij dan misschien een keer met Wout Weghorst kan afspreken.

"Ron Vlaar zei over hem, over Wout Weghorst: 'Ik heb geen vrienden. Ik wil geen vrienden in de kleedkamer'", zegt Chris Woerts bij Vandaag Inside. Daar kan René van der Gijp wel om lachen: "Dan kan hij een keer met Valentijn Driessen uit eten."

"Een keer uit eten met z'n tweetjes", zegt Gijp lachend. Valentijn Driessen mocht, zegt Derksen met een knipoog, niet aanschuiven bij Vandaag Inside omdat hij niet had voorspeld dat Vandaag Inside de Televisierring zou winnen.

Rob Jetten van D66 zit aan tafel als zijn vervanger en daar wil Derksen wat tegen zeggen. "Die stem van Valentijn Driessen kun je vergeten", zegt Derksen die daarna verder ingaat op Driessen: "Hij moet even op het strafbankje, hij is even geschorst. Maar als hij openlijk zijn excuses aanbiedt dan willen wij het door de vingers zien."