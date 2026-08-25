Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

René van der Gijp heeft met verbazing gekeken naar Jorg Schreuders tijdens het duel tussen PSV en FC Groningen. De middenvelder, die sinds de voorbereiding als rechtsback wordt ingezet, had het zwaar tegen Ruben van Bommel. Volgens Van der Gijp werd tijdens de wedstrijd al snel duidelijk dat Schreuders nog moet wennen aan zijn nieuwe positie. Daarbij komt ook Ajax-legende Sjaak Swart ter sprake.

"Ik zit zondag te kijken naar PSV en Groningen en dan zie ik die jongen van Van Bommel elke keer die lilliputter voorbij komen. Dan denk ik bij mezelf, maar die loopt Sjaak Swart nu ook nog voorbij", stelt Van der Gijp. "Ik zag hem elke keer achter Van Bommel aan rennen. Toen zei de commentator nog, hij is van origine geen rechtsback. Toen dacht ik, dat had ik na vijf minuten ook wel door", zegt een schaterlachende Van der Gijp in KieftJansenEgmondGijp.

Ook tafelgenoot Wim Kieft is kritisch op de keuze om Schreuders als rechtsback op te stellen. De oud-voetballer zag eveneens dat de Groninger het lastig had tegen PSV. "Die coach Dick Lukkien, wat overigens een heel leuke man is, zei ook dat dit misschien niet zijn positie was, maar dat hij hier wel van leert. Nou hier leert hij niets van. Dit kan toch niet", zegt Kieft over de jeugdexponent van FC Groningen. Schreuders speelde vorig seizoen voornamelijk als middenvelder, maar is sinds de voorbereiding door Lukkien als rechtsback gebruikt. De trainer lijkt voorlopig vast te houden aan die keuze. Van der Gijp en Kieft zijn echter van mening dat Schreuders op die positie nog veel moet leren.