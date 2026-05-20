Gijp stellig over Ajax: "De KNVB kon het natuurlijk niet..."

Arthur
René van der Gijp
René van der Gijp

Als het aan de tafelgasten van Vandaag Inside had gelegen, was de wedstrijd tussen SC Heerenveen en Ajax van zondagmiddag waarschijnlijk niet stilgelegd. Door de hevige regenval veranderde het veld in een waar waterballet, wat leidde tot opvallende en bijna komische beelden in het programma.

Tijdens de uitzending probeerde Wilfred Genee daar luchtig op in te spelen. Terwijl de beelden van het ondergelopen veld werden getoond, vroeg hij aan René van der Gijp: "René, ik heb het niet kunnen volgen, maar zijn er twee spelers van Ajax verdronken gister?" Van der Gijp reageerde zichtbaar verbaasd: "Echt? Serieus?! Dat weet ik echt niet. Je vertelt me echt iets nieuws."

Genee ging vervolgens verder over de situatie op het veld. "Het liep helemaal uit de hand in die wedstrijd. Dat kan toch niet?", vroeg hij. Van der Gijp was het daarmee eens: "Nee, dat kan niet." Hij voegde eraan toe: "De KNVB kon het natuurlijk niet meer overspelen." Genee vroeg zich hardop af of ingrijpen niet logischer was: "Maar je kan het toch wel even stilleggen?" Waarop Johan Derksen nuchter reageerde: "Dat water blijft", en Van der Gijp daar aan toevoegde: "Daar valt niet tegenaan te prikken", over de situatie bij SC Heerenveen afgelopen zondag.

Ook anderen waren verbaasd over de situatie in Heerenveen. "Dit kan toch echt niet", klonk het oordeel tijdens het bekijken van de beelden. Merel Ek vroeg zich af: "Is dit niet gestaakt?" Uiteindelijk werd de wedstrijd uitgespeeld en eindigde deze in 0-0. Door dat resultaat is Ajax veroordeeld tot het spelen van play-offs om een plek in de voorronde van de Conference League. Volgens Derksen en Van der Gijp was het echter begrijpelijk dat scheidsrechter Joey Kooij de wedstrijd niet tijdelijk stillegde, omdat de veldmeesters van SC Heerenveen het water niet snel genoeg van het veld konden krijgen.

Johan Cruijff Arena

'Ajax laat talentvolle aanvaller vertrekken; AZ ligt op de loer'

Steven Berghuis

Steven Berghuis strijdbaar: "We gaan gewoon onze rug rechten"

