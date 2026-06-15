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Gijp twijfelt aan Feyenoord-beslissing: "Voelt als wat Ajax deed"

Joram
Nicky en René van der Gijp
Nicky en René van der Gijp Foto: © Pro Shots

Nicky van der Gijp heeft in Het Oranje Café zijn twijfels uitgesproken over de mogelijke terugkeer van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord. Volgens berichten van ESPN zou Van Bronckhorst, zodra de laatste details zijn afgerond, een contract voor twee seizoenen tekenen in Rotterdam als nieuwe trainer. In de staf krijgt Sipke Hulshoff ook een belangrijke rol.

Van der Gijp vergelijkt het met eerdere keuzes bij Ajax en zet daar zijn vraagtekens bij. "Als Dennis te Kloese dit had gedaan, dan was hij waarschijnlijk op het hakblok gelegd, door weer een clubicoon terug te halen. Het voelt een beetje als wat Ajax deed met het duo Johnny Heitinga en Marcel Keizer. Een clubicoon en een tactische trainer, dat wordt bij Feyenoord dan Sipke Hulshoff. Ik ben daar wel een beetje sceptisch over. Want niet elke assistent maakt gelijk een goede hoofdtrainer."

Van der Gijp ziet ook een bredere trend bij clubs die teruggrijpen op het verleden in plaats van vooruit te kijken. "En wat ze bij Ajax vaak zeggen, is dat ze terug willen naar het verleden. Ze willen weer de spelers van vroeger halen en het voetbal van vroeger halen. Bij Feyenoord krijg ik nu ook een beetje dit gevoel. Dat ze alleen maar terug willen naar de tijd van Arne Slot. Terwijl, je moet juist vooruit. Dus ik ben een beetje sceptisch", aldus Van der Gijp.

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