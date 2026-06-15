Gijp twijfelt aan Feyenoord-beslissing: "Voelt als wat Ajax deed"
Nicky van der Gijp heeft in Het Oranje Café zijn twijfels uitgesproken over de mogelijke terugkeer van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord. Volgens berichten van ESPN zou Van Bronckhorst, zodra de laatste details zijn afgerond, een contract voor twee seizoenen tekenen in Rotterdam als nieuwe trainer. In de staf krijgt Sipke Hulshoff ook een belangrijke rol.
Van der Gijp vergelijkt het met eerdere keuzes bij Ajax en zet daar zijn vraagtekens bij. "Als Dennis te Kloese dit had gedaan, dan was hij waarschijnlijk op het hakblok gelegd, door weer een clubicoon terug te halen. Het voelt een beetje als wat Ajax deed met het duo Johnny Heitinga en Marcel Keizer. Een clubicoon en een tactische trainer, dat wordt bij Feyenoord dan Sipke Hulshoff. Ik ben daar wel een beetje sceptisch over. Want niet elke assistent maakt gelijk een goede hoofdtrainer."
Van der Gijp ziet ook een bredere trend bij clubs die teruggrijpen op het verleden in plaats van vooruit te kijken. "En wat ze bij Ajax vaak zeggen, is dat ze terug willen naar het verleden. Ze willen weer de spelers van vroeger halen en het voetbal van vroeger halen. Bij Feyenoord krijg ik nu ook een beetje dit gevoel. Dat ze alleen maar terug willen naar de tijd van Arne Slot. Terwijl, je moet juist vooruit. Dus ik ben een beetje sceptisch", aldus Van der Gijp.
'Ajax vangt bot bij Schotse middenvelder (19) van Rangers FC'
Gijp twijfelt aan Feyenoord-beslissing: "Voelt als wat Ajax deed"
Berghuis: "Was niet goed genoeg om daar aanspraak op te maken"
Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"
Kijkcijfers: Miljoenen mensen zien Oranje gelijkspelen op WK
Kraay jr.: "Is hij zoveel miljoen meer waard dan Aaron Bouwman?"
"Memphis verkiezen boven Brobbey is niet meer te verantwoorden"
Koeman krijgt onvoldoende: "Oranje verspeelde onnodig 2 punten"
"Ze moeten stoppen met iedere bal naar Frenkie de Jong te spelen"
Vader oud-Ajacied Nigel de Jong op 61-jarige leeftijd overleden
Mike Verweij lyrisch over oud-Ajacied: "Doen hem vaak tekort"
'PSV bereikt geen akkoord met ex-Ajacied en ziet koopoptie verlopen'
Frank de Boer bíjna geveld door jetski-ongeluk: "Tien centimeter"
'Ajax en Edvardsen terug bij af: transferwaarde daalt flink'
Jordan Henderson: "Hopelijk speelt hij niet zo goed tegen ons"
Hugo Borst wil radicale wijziging bij Oranje: "Een extremist"
Weghorst lijkt Ajax te verlaten: "Hij bekijkt daar zelfs al huizen"
Oranje speelt op WK gelijk tegen Japan; Wout Weghorst bankzitter
Sutalo heeft zin in WK: "Hoop natuurlijk op een groter aandeel"
'Flinke tegenvaller voor Ajax in strijd om doelman Ter Stegen'
Opstelling Oranje bekend: Ronald Koeman hakt laatste knopen door
"Ik begreep ook dat Tomiyasu buiten de lijnen een rol bij Ajax had"
Vriendin van Taylor verklaart: "Hij had daar geen behoefte aan"
Ihattaren vindt dat hij op WK moest staan: "Ja, honderd procent"
Ajax-transfer lonkt: "Een terugkeer kun je denk ik wel uitsluiten"
Ajax-held geroemd: "Hij is de speler om wie het hele spel draait"
Ajacied klaar voor belangrijk WK-duel: "Wel zijn er wat zorgen"
Wijndal bereikt dieptepunt in marktwaarde sinds komst bij Ajax
Sierhuis vol lof over Ajax-verdediger: "Zegt wat over de persoon"
Zorgen voorafgaand aan Nederland - Japan: "Meestal geen goed teken"