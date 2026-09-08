Gijp vergelijkt overtreding Van Bommel: "Hij was er trots op geweest"

Rene van der Gijp zag dat Ruben van Bommel veel te hard invloog op Aaron Bouwman. De analist zag echter ook dat de PSV'er zelf ook behoorlijk aangedaan was na zijn actie.

"Het enige wat mij een beetje tegenviel van die actie was dat toen hij wist dat hij het niet ging halen, toen zette hij alsnog aan", begint Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Maar weet je wat ik dan wel weer oké vind? Je zag dat hij er na de wedstrijd mee zat. Dat had een Zlatan Ibrahimovic niet. Die was hier trots op geweest."

"Daarom is het nu belangrijk hoe hij en PSV daar nu naar buiten mee omgaan", reageert zaakwaarnemer Rob Jansen. "En ik denk dat zijn vader Mark en Bert van Marwijk daar een grote rol in kunnen spelen. Die massale verontwaardiging is ook wel weer typisch Nederlands, maar hoe ga je nu reageren?"