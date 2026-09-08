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Gijp vergelijkt overtreding Van Bommel: "Hij was er trots op geweest"

Stefan
René van der Gijp
René van der Gijp Foto: © Orange Pictures

Rene van der Gijp zag dat Ruben van Bommel veel te hard invloog op Aaron Bouwman. De analist zag echter ook dat de PSV'er zelf ook behoorlijk aangedaan was na zijn actie.

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"Het enige wat mij een beetje tegenviel van die actie was dat toen hij wist dat hij het niet ging halen, toen zette hij alsnog aan", begint Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Maar weet je wat ik dan wel weer oké vind? Je zag dat hij er na de wedstrijd mee zat. Dat had een Zlatan Ibrahimovic niet. Die was hier trots op geweest."

"Daarom is het nu belangrijk hoe hij en PSV daar nu naar buiten mee omgaan", reageert zaakwaarnemer Rob Jansen. "En ik denk dat zijn vader Mark en Bert van Marwijk daar een grote rol in kunnen spelen. Die massale verontwaardiging is ook wel weer typisch Nederlands, maar hoe ga je nu reageren?"

"Die jongen was van slag, maar hij moet zelf iets doen naar de buitenwereld. Om te laten zien dat het totaal zijn bedoeling niet was. Mark kan daar een grote rol in spelen, want hij was ook zo'n type speler. Anders krijgt zo'n jongen een stempel op zijn hoofd en gaat ieder stadion waar hij komt tegen hem beginnen", aldus Jansen.

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