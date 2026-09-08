Gijp vergelijkt overtreding Van Bommel: "Hij was er trots op geweest"
Rene van der Gijp zag dat Ruben van Bommel veel te hard invloog op Aaron Bouwman. De analist zag echter ook dat de PSV'er zelf ook behoorlijk aangedaan was na zijn actie.
"Het enige wat mij een beetje tegenviel van die actie was dat toen hij wist dat hij het niet ging halen, toen zette hij alsnog aan", begint Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Maar weet je wat ik dan wel weer oké vind? Je zag dat hij er na de wedstrijd mee zat. Dat had een Zlatan Ibrahimovic niet. Die was hier trots op geweest."
"Daarom is het nu belangrijk hoe hij en PSV daar nu naar buiten mee omgaan", reageert zaakwaarnemer Rob Jansen. "En ik denk dat zijn vader Mark en Bert van Marwijk daar een grote rol in kunnen spelen. Die massale verontwaardiging is ook wel weer typisch Nederlands, maar hoe ga je nu reageren?"
"Die jongen was van slag, maar hij moet zelf iets doen naar de buitenwereld. Om te laten zien dat het totaal zijn bedoeling niet was. Mark kan daar een grote rol in spelen, want hij was ook zo'n type speler. Anders krijgt zo'n jongen een stempel op zijn hoofd en gaat ieder stadion waar hij komt tegen hem beginnen", aldus Jansen.
Van de Kerkhof zag Ajacied ontsnappen: "Hij had rood moeten hebben"
Míchel Sánchez krijgt kritiek: "Het was een topclub onwaardig"
Maarten Wijffels enthousiast: "Hij is de architect van Ajax"
Gijp vergelijkt overtreding Van Bommel: "Hij was er trots op geweest"
Kwakman kritisch op keuze Michel: "Moet je altijd laten staan"
Oud-Ajacied Bertrand Traoré vindt een nieuwe club in Engeland
Wilfred Genee schrikt van Ajax: "Dat viel me toch wat tegen"
Janssen hard voor Van Bommel na Ajax - PSV: "Gewoon heel lomp"
Promes breekt stilzwijgen over cocaïnezaak: "Zo verzeild geraakt"
Van Hanegem adviseert Ajax-trainer Michel: "Hij is veel beter"
Vahle snoeihard na moment in Ajax-PSV: "Dan kun je beter kappen"
Wijffels geniet van Ajacied: "Gaan ze veel plezier aan beleven"
Perez wijst pijnpunt Ajax aan tegen PSV: "Die konden niet mee"
Cruijff lovend over wisselspeler van Ajax: "Niemand ziet dat"
Hugo Borst beschuldigend: "Van Bommel raakte Aaron Bouwman bewust"
Mikos Gouka waarschuwt spelers van Ajax: "Dan is hij de klos"
Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"
Johan Derksen fel: "Ik vond het zelfs geen kaart voor Van Bommel"
Ontsnapte Klaassen aan geel tegen PSV? "Dat was het eerste contact"
Ter Stegen bekritiseerd en geblesseerd(?): "Belooft niet veel goeds"
Wilfred Genee bekritiseert Ajacied: "Daar had ik meer van verwacht"
Van Bommel mazzelt na aanslag: geen vooronderzoek door aanklager
Wim Kieft: "Ik denk niet dat het Van Bommel zijn intentie is, maar..."
Andy van der Meijde fileert Ajacied: "Hij kan helemaal niks"
Van Hanegem verdedigt PSV'er: "Hysterisch gedoe is nergens voor nodig"
Driessen kritisch na Ajax - PSV: "Had hij hem maar geholpen"
Ajacied bedankte voor buitenlands aanbod: "Baan is heel intens"
Perez lyrisch over Ajacied: "Hij was de grote man bij Ajax"
Waarom de tweede schermervaring niet meer weg te denken is tijdens voetbalwedstrijden
'Transfervrije Hakim Ziyech gelinkt aan club uit Zuid-Amerika'