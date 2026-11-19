Gijp ziet groot misverstand in Eredivisie: "Je kan niet meer terug"
René van der Gijp heeft stevige kritiek op de manier waarop de KNVB de VAR heeft ingevoerd. Volgens de oud-voetballer heeft de voetbalbond het systeem veel te groot aangepakt. In de podcast KieftJansenEgmondGijp spreekt hij van 'een groot misverstand' en stelt hij dat het allemaal een stuk overzichtelijker had gekund.
"Ik vond het goed wat Sjoerd Mossou zei", begint Van der Gijp. "Hij zei: we hadden beter kunnen beginnen met een klein schermpje voor de vierde man. Dan kan de vierde man kijken of het wel of geen hands was, of het wel of geen buitenspel was. Nu hebben we het zo groots aangepakt, die hebben gewoon een Van der Valk gebouwd in Zeist waar allemaal mensen van de VAR zitten."
Volgens Van der Gijp is de huidige opzet onnodig ingewikkeld. "Drie bij een wedstrijd. Dat is één groot misverstand", vervolgt de voormalig aanvaller. Hij vertelt dat hij hierover ook heeft gesproken met Feyenoord-directeur Dévy Rigaux. "Het leuke is: hoe groter je het optuigt, je kan niet meer terug. Je had dat kleine schermpje kunnen uitbreiden naar een schermpje voor een waarnemer op de tribune. Dan houd je iets overzichtelijker dan dat het nu is."
Wim Kieft sluit zich volledig aan bij de kritiek van zijn tafelgenoot. Ook hij ziet dat er regelmatig fouten worden gemaakt door scheidsrechters, zelfs op het tweede niveau van Nederland. "Ik zat afgelopen weekend ook naar de KKD-samenvattingen te kijken, maar daar gaat ook een hoop mis bij de scheidsrechters. Scheidsrechters die dingen zien die helemaal niet bestaan. Dat kan je ook niet meer terugroepen."
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