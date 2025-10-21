Willy en René PSV Podcast
"Weghorst komt er bij ons niet in, die zou ik terug naar Ajax sturen"
Gijp ziet reddingsboei voor Heitinga: "Pikt het publiek dat?"

Rik Engelbertink
bron: Vandaag Inside
René van der Gijp
René van der Gijp Foto: © Pro Shots

Johan Derksen denkt dat Alex Kroes speelt met zijn reputatie door achter John Heitinga te blijven staan, zo vertelt hij bij Vandaag Inside. De analist vindt dat Heitinga niet klaar is voor de trainersklus van Ajax, maar Kroes toont zich solidair met hem.

"De technisch directeur heeft nu zijn solidariteit betoond met de trainer, maar één van de domste fouten binnen een organisatie is om solidair te zijn met een zwakke schakel", zegt Derksen bij Vandaag Inside. "Natuurlijk heeft hij de erfenis van die gekke Duitser, hij heeft opnieuw spelers gekocht die niet beter zijn en hij heeft met paniek in de ogen een trainer aangesteld die het niet aan kan. Eigenlijk is zijn doodvonnis getekend. Hij is solidair met de trainer, dat moet op korte termijn fout gaan en dan gaat hij mee."

René van der Gijp is het eens met Derksen. "Vorig seizoen speelden ze kutvoetbal en stonden ze bovenaan. Nu spelen ze kutvoetbal en staan ze vierde. Er is dus niets veranderd", is hij eerlijk. "Ik zat vanavond even te luisteren naar Sneijder en hij zei: veel verdedigender gaan spelen. Dat vind ik ook, maar pikt het publiek dat? Waar staat Ajax voor?"

"Ajax staat voor aanvallend voetbal en de tegenstander bij de keel grijpen. Dat kunnen ze nu niet'", ziet Gijp. "Wat ze moeten doen, is nu vijftien meter voor en vijftien meter achter de middenlijn een veld van dertig meter maken. Maar dan moet je wel allemaal terug op het moment dat de tegenstander de bal heeft. Dat gaat dat publiek niet pikken."

Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga Alex Kroes
