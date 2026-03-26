Gijp ziet wereldspeler: "Die is 84 keer zo goed als Mika Godts"

Arthur
bron: KieftJansenEgmondGijp

René van der Gijp is niet onder de indruk van Mika Godts. Ondanks dat de Ajax-buitenspeler dit seizoen goed presteert, vindt de oud-voetballer dat hij bij lange na niet kan tippen aan Paris Saint-Germain-speler Désiré Doué.

"Die Doué is 84 keer zo goed als Mika Godts," zegt Gijp overtuigd in de podcast KieftJansenEgmondGijp donderdag. "Echt, hij is 84 keer zo goed. Ik lees dan dat Godts naar Manchester United en Chelsea kan...." Vorige week werd de Belgische buitenspeler door transferjournalist Sacha Tavolieri in verband gebracht met Manchester United, maar concrete gesprekken zijn nog niet op gang gekomen.

Ook schrijver Michel van Egmond, mede-presentator van de podcast, was tijdens De Klassieker tegen Feyenoord niet onder de indruk van Godts. "Hij speelde tegen de vierde linksback van Feyenoord (Jordan Lotomba, red.). Ze hadden nog liever met tien man gespeeld, dan dat ze hem zouden opstellen en toch had hij Godts in z'n zak zitten."

Gijp raakte enthousiast over Doué door filmpjes op Instagram. "De filmpjes van die Doué daar, poh. Als je dat ziet... dat is gewoon niet normaal," besluit de vijftienvoudig international.

