'Gio Reyna aangeboden bij Ajax': "Een transfer buiten Duitsland"

Zo meldt MLS Transfers. Ajax is echter niet de enige Nederlandse club die genoemd wordt, want Reyna zou ook zijn aangeboden bij PSV en Feyenoord. Zijn management ROOF zou hem bij de alle drie de topclubs van Nederland op tafel hebben gelegd.

Reyna stond ook al in de belangstelling van het Amerikaanse LAFC, maar die interesse is bij een aantal gesprekken gebleven. Ook Real Sociedad zou in de markt zijn, maar daar is nog geen update over bekend, zo meldt het medium. "Gio zoekt naar een transfer uit Duitsland", zo valt te lezen.