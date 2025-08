Gloukh al lang op Ajax-lijstje: "Drie jaar geleden op gesprek"

Al langere tijd was duidelijk dat Ajax een creatieve middenvelder aan wilde trekken. Daarbij werd eerst de data in gedoken. "Aan de hand van de door Marijn Beuker opgestelde spelersprofielen die de club heeft samengesteld per positie komen daar lijstjes met spelers uit, die over de gewenste kwaliteiten beschikken. Voor de nummer 10-positie prijkt de naam van Oscar Gloukh bovenaan die lijstjes", weet Lentin Goodijk van Voetbal International.

De Israëliër scoorde hoog in de statistieken die Ajax belangrijk vindt op die positie. "Bij de scouting is Gloukh dus ook al een tijdje bekend. Sinds de Israëliër drie jaar geleden op gesprek kwam, is de club hem blijven volgen. Maar intern heerste er lange tijd de overtuiging dat de spelmaker van Salzburg niet meer haalbaar zou zijn voor Ajax."

Toch bleek dat Gloukh afspraken had gemaakt met RB Salzburg. Voor 14,75 miljoen euro kon Ajax een deal sluiten. "Na een uitgebreide blik op de data en de videobeelden heeft de club al een goed beeld, de volgende stap is om de speler live in actie te zien. Scouts van Ajax bekijken een wedstrijd of vijf, waarna ook hoofd scouting Kelvin de Lang afreist naar Oostenrijk om Gloukh met eigen ogen aan het werk te zien", aldus Goodijk. Dat beviel dusdanig dat Ajax doorpakte en Gloukh vrijdag definitief vastlegde.