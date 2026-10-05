Gloukh betrokken bij opstootje na beladen duel met Ierland
Oscar Gloukh is zondagavond betrokken geraakt bij een opstootje na afloop van de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland. De middenvelder van Ajax kreeg het aan de stok met enkele tegenstanders en moest uiteindelijk door een staflid worden weggeleid.
Israël en Ierland stonden tijdens deze interlandperiode voor de tweede keer tegenover elkaar. Het duel werd gespeeld in het Servische Backa Topola en eindigde in 1-1, maar opnieuw ging veel aandacht uit naar gebeurtenissen rondom de wedstrijd.
Voor de aftrap bogen de Ierse internationals tijdens het Israëlische volkslied opnieuw hun hoofd. De spelers van Israël droegen op hun beurt rouwbanden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Ook bij de toss ontstond een opvallend moment. Ierland-aanvoerder Caoimhín Kelleher weigerde de hand te schudden van Israël-captain Dor Peretz.
Al tijdens de rust liepen de spanningen verder op. Damien Doyle, fitnesscoach van Ierland, stelde dat hij door een Israëlische speler was bespuugd. Dat leidde tot een confrontatie tussen leden van beide teams.
Na het laatste fluitsignaal ontstond opnieuw onrust. Ditmaal was Gloukh een van de spelers die daarbij betrokken raakte. De Ajacied kreeg woorden met enkele Ierse spelers en moest worden tegengehouden.
Op beelden van het incident is te zien dat een staflid Gloukh uiteindelijk bij de situatie vandaan leidt. Daarmee kwam een einde aan een onrustige avond, die op het veld uiteindelijk geen winnaar opleverde: 1-1.
Gloukh betrokken bij opstootje na beladen duel met Ierland
Kraay waarschuwt Oranje: "Te veel Eredivisie-spelers is riskant"
Mika Godts reageert op Franse kritiek: "Ik voel geen druk"
Noa Lang bevestigt Eredivisie-interesse: "Het was wel concreet"
Miralem Sulejmani koos bewust voor Ajax: "Chelsea meldde zich..."
Oranje boekt nipte overwinning op Servië en is nieuwe koploper
F-Side viert vijftig jaar met vuurwerk op iconische Ajax-plekken
Kraay pleit voor oud-Ajacied in Oranje: "Beter dan Van de Ven"
Xavi grijpt in bij Oranje: Jurriën Timber ontbreekt tegen Servië
Louis van Gaal wilde PSV-icoon naar Ajax halen: "Een groot compliment"
Verheijen waarschuwt na blessures Brobbey en Dolberg: "Het probleem.."
Erik ten Hag krijgt stevige kritiek: "Hij had ruzie met iedereen"
Van der Vaart opvallend eerlijk: "Padel nu leuker dan voetbal"
Pugno ziet grote mogelijkheden bij Ajax: "Debuut in Ajax 1 maken"
Bosz wijst naar Ajax-aanwinst: "Iets wat we niet kennen in Nederland"
Huntelaar trots op Godts-deal: "Zo had ik het voor ogen"
Deze Ajacieden en oud-Ajacieden komen zondagavond in actie
Ajax wint opmerkelijke 'kwakzalverij' prijs door sponsordeal
Marktwaarde Bouwman explodeert: Ajax-talent verdubbelt waarde
Van de Pavert ziet Jong Ajax veranderen: "Groter dan we denken"
Spina vergelijkt Ajax met Atlético: "Hier technisch betere spelers"
Oud-Ajacied (21) maakt indruk in de Serie A: "Blijft heel bijzonder"
Kieft vergelijkt Virgil van Dijk met Ajax-icoon: "Misschien beter"
'Ajax toont interesse in Colombiaan': "Scouts op de tribune"
Dumfries over weerzien met Tadic: "Focus lag niet op onze ruzie"
Driessen looft oud-Ajacied: "Groot verschil met Van Bommel"
'Ajax ziet transferwaarde Amrabat flink dalen sinds zijn komst'
Peter Bosz enthousiast: "Dat is een kwaliteitsinjectie voor Ajax"
Jeremain Lens doet boekje open: "Hadden in de cel kunnen zitten"
"Van Gaal betaalde zelf een paar duizend dollar om mij te kopen"