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Gloukh betrokken bij opstootje na beladen duel met Ierland

Amber
Oscar Gloukh is betrokken bij een opstootje
Oscar Gloukh is betrokken bij een opstootje Foto: © BSR Agency

Oscar Gloukh is zondagavond betrokken geraakt bij een opstootje na afloop van de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland. De middenvelder van Ajax kreeg het aan de stok met enkele tegenstanders en moest uiteindelijk door een staflid worden weggeleid.

Israël en Ierland stonden tijdens deze interlandperiode voor de tweede keer tegenover elkaar. Het duel werd gespeeld in het Servische Backa Topola en eindigde in 1-1, maar opnieuw ging veel aandacht uit naar gebeurtenissen rondom de wedstrijd.

Voor de aftrap bogen de Ierse internationals tijdens het Israëlische volkslied opnieuw hun hoofd. De spelers van Israël droegen op hun beurt rouwbanden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Ook bij de toss ontstond een opvallend moment. Ierland-aanvoerder Caoimhín Kelleher weigerde de hand te schudden van Israël-captain Dor Peretz.

Al tijdens de rust liepen de spanningen verder op. Damien Doyle, fitnesscoach van Ierland, stelde dat hij door een Israëlische speler was bespuugd. Dat leidde tot een confrontatie tussen leden van beide teams. 

Na het laatste fluitsignaal ontstond opnieuw onrust. Ditmaal was Gloukh een van de spelers die daarbij betrokken raakte. De Ajacied kreeg woorden met enkele Ierse spelers en moest worden tegengehouden.

Op beelden van het incident is te zien dat een staflid Gloukh uiteindelijk bij de situatie vandaan leidt. Daarmee kwam een einde aan een onrustige avond, die op het veld uiteindelijk geen winnaar opleverde: 1-1.

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