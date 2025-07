Gloukh doet onthulling: "Zij boden 2,5 keer zoveel dan Ajax"

De presentatie moet nog komen, maar Gloukh lijkt op weg naar Ajax. De club betaalt 14 miljoen euro plus maximaal 2 miljoen aan bonussen aan RB Salzburg. "We brengen een toast uit, maar voordat we hebben getekend, mag je me nog niet feliciteren. Bijna", vertelt de vader Maxim Gloukh bij het Israëlische 5 on Air, opgetekend door De Telegraaf.

"Ajax bood veel minder geld dan andere clubs. Maar als we alleen naar het geld kijken, komen we nergens. Ajax stond al in contact met ons toen hij bij Maccabi speelde", vervolgt hij. "Ze hebben een jaar met ons gesproken. Hij had de droom om daarheen te gaan en die droom is uitgekomen. Dit wilden we. Dit is voor hem nu het beste. Roma bood 2,5 keer zoveel. Toen hij zijn transfer naar Salzburg maakte, kwamen er clubs die hem meer dan twee keer zoveel boden. Maar we keken naar het professionele aspect."

"Het plan is om via de Portugese of Nederlandse competitie de stap naar een grote competitie te zetten. Hij moet de tijd nemen, want hij is nog jong. Hij is 21 jaar en kan nog 2, 3 jaar in deze competitie spelen voordat hij de sprong maakt", aldus de vader van Gloukh.