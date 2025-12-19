Gloukh doet opmerkelijke uitspraak: "Taak om chaos te creëren"

Oscar Gloukh ziet het als zijn taak om 'chaos' te veroorzaken bij de tegenstander. Volgens de zomeraanwinst van Ajax lukt dat de laatste weken steeds beter, zo zegt hij zelf in een interview met De Volkskrant .

De 21-jarige Israëliër maakte afgelopen zomer voor 15 miljoen euro de overstap van RB Salzburg naar Amsterdam. Na een periode van wisselvallige optredens krijgt hij steeds vaker speeltijd. Past hij misschien beter bij de speelstijl van Fred Grim dan bij die van de ontslagen trainer John Heitinga? "Het ligt niet aan de coach", benadrukt Gloukh.

"Ik kijk alleen naar mezelf. Ik heb op bijna alle posities in de aanval en op het middenveld gespeeld. Mijn rol is min of meer vrij", legt de spelmaker uit, die dit ook als opdracht meekrijgt voordat hij het veld op gaat. "Het is ook mijn taak om vrij te zijn, om chaos te creëren bij de tegenstander." Hoewel het spel van Gloukh vooruitgaat, weet hij dat het nog niet perfect is. Vooral één aspect van zijn spel krijgt in Amsterdam veel aandacht. "In de maanden bij Ajax is mijn defensieve arbeid verbeterd. Dat vragen ze ook van me. Eerst John, nu Fred. Dat aspect van mijn spel moet nog beter."

Zaterdag sluit Gloukh met Ajax het kalenderjaar 2025 af in de uitwedstrijd tegen directe concurrent NEC. Woensdag won Ajax nog met 7-2 van Excelsior Maassluis in de beker.