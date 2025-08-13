Gloukh een solist? "Geen teamplayer. Hij had niet veel vrienden"

Stav Lemkin, speler van FC Twente, is overtuigd van de kwaliteiten van de middenvelder. "De bal kleeft aan zijn voet, hij is tweebenig, heeft een goed spelinzicht en kan uit de voeten in kleine ruimtes", zegt hij in de genoemde krant. Al vroeg was Glouk bezig met 'mentale controle, focus, emotionele regulatie en de precisie van belangrijke acties', terwijl de speler ook te boek staat als 'uitzonderlijk gedreven', zegt Konstantin Sonkin, die bij Maccabi Tel Aviv trainingsprogramma's ontwierp ontwierp op basis van neurofeedback.

Patrick van Leeuwen, die Gloukh bij de Israëlische topclub coachte. is ook onder de indruk. "Gloukh heeft een goede werkethiek en is een koele kikker." Een commentator voor de Israëlische tv-zender Sport1 zegt dat Gloukh gedreven is in zijn doelen. "Hij weet wat hij waard is en waar hij heen wil. Als een paard met oogkleppen gaat hij door het leven. Hij is zó gefocust, dat hij alles om hem heen lijkt te vergeten."

Journalist Nister Christoph denkt dat Gloukh ook nadelen heeft. "Het is geen geheim dat hij geen teamspeler is en vooral zijn eigen belangen nastreeft." In Salzburg kwam hij een keer niet naar een wedstrijd, omdat hij hoorde dat hij niet in de basis zou staan. "Dat hij niet op de bank wilde zitten is het beste voorbeeld van zijn gedrag. Maar ook op het veld dribbelde hij liever dan dat hij de bal naar anderen passte. Hij had niet veel vrienden binnen het team."

Een andere sportjournalist genaamd Michael Unverdorben heeft ook kritiek. "Hij gedraagt zich nogal egoïstisch op het veld. Maar ja, misschien had de extreem sterke dribbelaar en zeer goede assistgever gewoon niet zo'n hoge pet op van zijn ploeggenoten in Salzburg."