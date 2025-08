Gloukh en Ajax krijgen complimenten: "Dit is een perfecte match"

Gloukh kwam in januari 2023 bij Red Bull Salzburg terecht, waar hij zich uitstekend doorontwikkelde. In 101 wedstrijden was hij goed voor 23 doelpunten en 29 assists. Nu mag hij zichzelf gaan laten zien in de Johan Cruijff ArenA. "Zijn nieuwe club is een perfecte match voor hem, net zoals Red Bull Salzburg dat destijds was. De gesprekken met Ajax, die pas een paar dagen geleden zijn begonnen, verliepen allemaal constructief", vertelt Schröder.

"Het totale financiële plaatje is ook voor ons bevredigend. We nemen afscheid van een geweldige speler met enorm veel talent. Ik verwacht dat we in de komende jaren nog veel van hem zullen horen. We wensen hem het allerbeste", besluit de sportief directeur op de website van de Oostenrijkers. Ajax betaalt minimaal 14,75 miljoen euro en dat bedrag kan middels bonussen nog oplopen met 2,5 miljoen euro.