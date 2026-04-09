"Gloukh heeft wellicht geluk dat Godts een toptransfer afdwingt"
Lentin Goodijk is benieuwd wat er na dit seizoen met Oscar Gloukh gaat gebeuren. De verslaggever van Voetbal International ziet dat de aanvaller uit Israël dit seizoen geen basisplaats wist af te dwingen onder drie verschillende trainers.
"Vanaf maart is Óscar García de derde trainer op rij die de aanvallende middenvelder op de bank zet", schrijft hij in een analyse op de website van VI. "Sterker nog: in zijn eerste twee duels als trainer van Ajax 1 laat hij Gloukh niet eens invallen. Het is nu aan beide partijen om te leren van dit teleurstellende seizoen, om de volgende vorm van kapitaalvernietiging te voorkomen", constateert Goodijk.
"Wellicht heeft Gloukh het geluk dat Mika Godts een toptransfer afdwingt, zodat hij weer op zijn beste plek als hangende linksbuiten kan gaan spelen. Maar hij zal vooral zelf moeten uitgroeien van momentenvoetballer naar betrouwbare speler", waarschuwt hij. "Aan de andere kant zal Ajax ook heel goed in de spiegel moeten kijken en voor het nieuwe seizoen een duidelijke speelwijze moeten ontwikkelen, met heldere taken voor iedere positie. En daar vervolgens ook aan vasthouden. Alleen dan ontstaat er weer een podium voor nieuwe artiesten in de Johan Cruijff Arena", besluit Goodijk.
