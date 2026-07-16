Gloukh: "Hij adviseerde vorig jaar positief over de Eredivisie"

Oscar Gloukh is vastberaden om dit seizoen alsnog uit te groeien tot één van de sterkhouders bij Ajax. De aanvallende middenvelder, die vorig seizoen geen basisplaats wist af te dwingen, voelt ook de steun vanuit de spelersgroep. Zo brak routinier Steven Berghuis een lans voor zijn ploeggenoot.

"Het was aardig van Berghuis dat hij het voor me opnam, en hij zei toch niks geks? Vorig seizoen was het ook gewoon een rommeltje met trainers die allemaal anders wilden voetballen", blikt hij terug in een interview op de website van het AD. "Hij zei dat we er alles aan moesten doen tot het einde van het seizoen en dat hij hoopte dat het daarna beter zou worden", aldus Gloukh, die ook regelmatig tips en advies krijgt van voormalig PSV'er Eran Zahavi.

"Eran is inmiddels gestopt met voetballen, maar het contact blijft. Hij adviseerde vorig jaar positief over de eredivisie", legt hij uit. "Hij zei dat de competitie erg aanvallend is en dat je hier veel doelpunten kunt maken en assists kunt geven", onthult Gloukh, die weet dat Zahavi de Nederlandse competitie nog volgt.