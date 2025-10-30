'Gloukh hoop in bange dagen bij Ajax': "Hij heeft het in zich"

Joost Pijpker van NRC belicht vooral het optreden van Oscar Gloukh, die volgens hem het symbool is van hoop bij Ajax in moeilijke tijden. "De talentvolle Gloukh (21) is het soort voetballer dat moeite heeft om roerloos toe te kijken als het niet loopt. Hij wil betrokken zijn bij het spel, liefst elke aanval, en als de bal niet naar hem komt, dan gaat hij hem halen."

Volgens technisch directeur Alex Kroes laat Gloukh nu precies zien wat Ajax vorig seizoen nog miste. "Vorig seizoen, onder de vorige trainer Francesco Farioli, ontbrak het daaraan," zegt Kroes. "Het mocht vaker sprankelend zijn, en Gloukh is een voetballer die dat in zich heeft. Die tegen Twente zijn tegenstander kwijtraakt door naar links te draaien en dan, in bijna één beweging, terug naar rechts."