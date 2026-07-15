Gloukh is duidelijk over zijn toekomst: "Ik blijf. Tenzij..."
Oscar Gloukh is met een duidelijk doel begonnen aan zijn tweede seizoen bij Ajax. De middenvelder wil uitgroeien tot een vaste basisspeler en alsnog de verwachtingen waarmaken die bij zijn komst naar Amsterdam ontstonden.
Ajax betaalde ruim veertien miljoen euro voor de creativiteit en doelpunten van Gloukh. In zijn eerste seizoen liet de middenvelder zijn kwaliteiten slechts bij vlagen zien. Een van zijn hoogtepunten was zijn invalbeurt tegen PSV, waarin hij in de slotfase de gelijkmaker maakte: 2-2.
Tijdens de zomerstop heeft Gloukh nagedacht over wat hij komend seizoen wil bereiken. "Tijdens de vakantie heb ik mijn persoonlijke doelen scherpgesteld", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. "In dit tweede jaar moet ik een vaste basisspeler worden, dat staat voorop. Ik ben iemand die altijd de bal wil hebben, ook met een tegenstander in mijn rug. Ik verstop me nooit. Als ik het vertrouwen kan afdwingen, komt het goed. Ik zie het positief."
De afgelopen weken werd Gloukh in verband gebracht met een mogelijk vertrek uit Amsterdam. Zijn vader en zaakwaarnemer Maxim Gloukh ontkrachtten die geruchten. Ook de middenvelder zelf gaat uit van een langer verblijf bij Ajax. "Ik focus me volledig op Ajax. Ik blijf. Tenzij de club anders beslist."
Jordi Cruijff krijgt kritiek: "Hij heeft er niets van gebakken"
Gloukh is duidelijk over zijn toekomst: "Ik blijf. Tenzij..."
Bouwman kijkt uit naar Ajax-transfer: "Een nóg grotere naam"
Verwachte Ajax-aankoop zorgt voor verbazing: "Overmars-filosofie"
Wesley Sneijder verdrietig na verlies: "Het kan niet meer..."
Nijhuis na overlijden Dieperink: "Wat hebben we gelachen samen"
Voormalig Ajax-talent Doekhi gepresenteerd bij nieuwe club
Daley Blind over toekomst als Ajax-trainer: "Beetje van proeven"
Ajax kan diep in buidel tasten: "Dat levert heel veel ruimte op"
VIDEO | Ajax deelt heerlijke beelden van Míchel: 'Farioli-vibes'
BREAKING | 'Ter Stegen naar Ajax, belastingkwesties zijn opgelost'
'Ajax verlegt focus en rekent niet meer op komst Dani Ceballos'
Dit is de reden waarom Ter Stegen nog altijd niet van Ajax is
Gloukh ziet gelijkenis met Cruijff: "Kunnen snel boos worden"
'Ajax geïnteresseerd in Braziliaanse vleugelaanvaller van São Paulo'
'Grote zorgen om Frenkie de Jong, oud-Ajacied zwaar geblesseerd'
Vahle begrijpt niks van Ajax-transfer: "Ik snap het echt niet"
Derksen blijft kritisch op keuzes Jordi Cruijff: "Dat is lastig"
Kieft kritisch op Ajax-transfer: "Wanneer komen ze daar eens achter?"
PSV-fans nerveus door Ajax? "Je ziet concurrent overal spelers halen"
'Nog meer concurrentie voor Ajax: Turkse club wil Dani Ceballos'
Driessen twijfelt aan transfer Ajax: "Ook kritisch op Gloukh"
Verweij: "Die deal staat inmiddels een beetje op losse schroeven"
'Ajax wilde pijlen richten op Braziliaan bij mislopen Leonardo'
Johan Derksen na overlijden Dieperink: "Ik keek er niet van op"
Ajax-assistenten werkten in Premier League: "Assistent van Lopetegui"
'Ajax-transfer van 19 miljoen bijna rond; spits doorstaat keuring'
Viergever stopt nog niet: "Vind het spelletje nog veel te leuk"
'Ajax wijst ook tweede bod van Eintracht Frankfurt op Gaaei af'
Victor Vlam verklapt: "Hij kan geen topclub meer krijgen..."