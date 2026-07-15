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Gloukh is duidelijk over zijn toekomst: "Ik blijf. Tenzij..."

Gijs Kila
bron: Algemeen Dagblad
Oscar Gloukh bij een uitwedstrijd van Ajax
Oscar Gloukh bij een uitwedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots

Oscar Gloukh is met een duidelijk doel begonnen aan zijn tweede seizoen bij Ajax. De middenvelder wil uitgroeien tot een vaste basisspeler en alsnog de verwachtingen waarmaken die bij zijn komst naar Amsterdam ontstonden.

Ajax betaalde ruim veertien miljoen euro voor de creativiteit en doelpunten van Gloukh. In zijn eerste seizoen liet de middenvelder zijn kwaliteiten slechts bij vlagen zien. Een van zijn hoogtepunten was zijn invalbeurt tegen PSV, waarin hij in de slotfase de gelijkmaker maakte: 2-2.

Tijdens de zomerstop heeft Gloukh nagedacht over wat hij komend seizoen wil bereiken. "Tijdens de vakantie heb ik mijn persoonlijke doelen scherpgesteld", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. "In dit tweede jaar moet ik een vaste basisspeler worden, dat staat voorop. Ik ben iemand die altijd de bal wil hebben, ook met een tegenstander in mijn rug. Ik verstop me nooit. Als ik het vertrouwen kan afdwingen, komt het goed. Ik zie het positief."

De afgelopen weken werd Gloukh in verband gebracht met een mogelijk vertrek uit Amsterdam. Zijn vader en zaakwaarnemer Maxim Gloukh ontkrachtten die geruchten. Ook de middenvelder zelf gaat uit van een langer verblijf bij Ajax. "Ik focus me volledig op Ajax. Ik blijf. Tenzij de club anders beslist."

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